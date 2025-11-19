La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) concluyó su operativo especial de vigilancia durante el evento comercial “El Buen Fin” con resultados contundentes en favor de los compradores.

Gracias a los procesos de conciliación e intervención directa, la dependencia federal consiguió la devolución de una cifra significativa que asciende a 1 millón 326 mil 699 pesos a clientes afectados.

Profeco denunció a Walmart, Soriana, Sam’s Club, Liverpool y Coppel de estafar a sus clientes

Según el informe emitido por la entidad, al corte del último día del evento, compañías como Walmart, Soriana, Sam’s Club, Liverpool, Coppel, Bodega Aurrera, Home Depot, Chedraui, Elektra y Suburbia, junto a otras cadenas minoristas y departamentales estuvieron implicadas en el 54.1% de las quejas conciliadas.

Profecto obligó a tiendas a devolver dinero a sus clientes Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estas empresas fueron señaladas por incurrir en prácticas abusivas y publicidad engañosa que infringen las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, destacando la necesidad de una mayor transparencia en las ofertas y promociones anunciadas.

Cuáles fueron las categorías con más irregularidades

Los bienes más demandados y, a su vez, los que registraron el mayor número de controversias, se concentraron en artículos de alto valor, como:

tecnología

electrodomésticos

ropa

calzado

Entre ellas sumaron cerca del 63.6% del total de las inconformidades registradas. La Profeco detalló que logró conciliar 205 de las 220 quejas formales presentadas por los ciudadanos.

Los principales motivos de disputa se centraron en el incumplimiento de precios o promociones anunciadas y, en un número significativo de casos, la negativa a entregar la mercancía que había sido adquirida por el consumidor.

A través de las Oficinas de Defensa del Consumidor y del Teléfono del Consumidor, la institución ha brindado 15 mil 833 asesorías a la población, reportó la institución.

La Procuraduría hizo un llamado a la población a planear sus compras, adquirir lo indispensable, definir un presupuesto y apegarse a él, comparar precios en elbuenfin.profeco.gob.mx y reportar los incumplimientos comerciales en alguno de los 169 módulos de atención, el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722 o mediante Conciliaexprés para solucionar las controversias de forma inmediata.