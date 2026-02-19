La obligación de contar con un Programa Interno de Protección Civil volvió a ser reforzada por las autoridades capitalinas. El trámite no es opcional y debe cumplirse en distintos tipos de inmuebles, tanto públicos como privados. Su objetivo es claro: prevenir riesgos y establecer protocolos de actuación ante emergencias o desastres. Estar preparados puede marcar la diferencia ante cualquier eventualidad. El Programa Interno de Protección Civil es un instrumento que identifica riesgos dentro de un inmueble y define acciones preventivas y de respuesta. Su finalidad es evitar o atender emergencias y desastres de manera organizada. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, este programa es obligatorio por ley. La disposición está respaldada por el artículo 56 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. La normativa establece que todos los espacios con determinadas características deben contar con este documento. No cumplir puede implicar sanciones y responsabilidades para propietarios o administradores. La obligación aplica a escuelas, hospitales, comercios, centros comerciales, unidades habitacionales, obras, espectáculos y cualquier inmueble donde se concentren más de 50 personas. Tanto propietarios como inquilinos deben garantizar el cumplimiento, sin distinción entre sector público, privado o social. El objetivo es fortalecer la prevención y contar con protocolos claros ante emergencias en la Ciudad de México.