La Suprema Corte emitió un fallo que impacta directamente en miles de profesionistas en México y redefine el alcance de un documento clave para el ejercicio laboral. La decisión no solo despeja dudas jurídicas, sino que también obliga a prestar atención a ciertos detalles que podrían marcar la diferencia. Tras la resolución del Máximo Tribunal, el uso de la cédula profesional en formato digital cobra nueva relevancia. Sin embargo, más allá del respaldo legal, hay aspectos puntuales que resulta clave tener claros para evitar errores que puedan generar complicaciones innecesarias. A continuación, te contamos cuáles son. La Corte determinó que la expedición de la cédula profesional en formato electrónico es legal y cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Con ello, validó el modelo digital impulsado por las autoridades educativas federales. La sentencia establece que el documento electrónico tiene la misma validez que la versión física tradicional. Esto significa que puede utilizarse para acreditar estudios y ejercicio profesional ante instituciones públicas y privadas. El pronunciamiento del Máximo Tribunal también refuerza la transformación digital de los servicios gubernamentales. La decisión da certeza jurídica tanto a profesionistas como a empleadores que requieren verificar credenciales académicas. La resolución refuerza la certeza jurídica para quienes ya cuentan con cédula electrónica, ya que su uso queda plenamente respaldado por la Corte y se eliminan interpretaciones contradictorias. Para los recién egresados, el fallo consolida la vía digital como mecanismo oficial para obtener y presentar su acreditación, agilizando trámites y reduciendo tiempos. En términos generales, la SCJN confirma que la digitalización es constitucional: la cédula electrónica es válida, pero debe usarse correctamente y con datos actualizados.