El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alertas ante la llegada de temperaturas extremas que impactarán a gran parte del país en los próximos días. El pronóstico oficial anticipa un incremento significativo en los registros térmicos, con estados que podrían alcanzar hasta 45 grados. De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, el calor intenso se extenderá por diversas regiones, elevando significativamente la sensación térmica en varias zonas. Protección Civil llamó a la población a tomar precauciones básicas y mantenerse informada ante este nuevo episodio de altas temperaturas. Según el reporte difundido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo). Estas regiones serán las más afectadas por el calor intenso. Las condiciones climáticas estarán asociadas a un ambiente seco y cielo mayormente despejado. Esto favorecerá un aumento significativo en la sensación térmica durante el día. Las autoridades meteorológicas señalaron que estas temperaturas representan un riesgo para la salud, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.