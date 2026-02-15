El trámite de visa suele estar rodeado de reglas estrictas y controles que generan confusión entre extranjeros. En las últimas horas, una comunicación oficial volvió a encender las alertas: el Gobierno de Estados Unidos mantiene restricciones severas sobre lo que se puede ingresar a determinados edificios, especialmente en entrevistas consulares. La información comenzó a circular entre solicitantes que tenían dudas sobre objetos personales y dispositivos electrónicos. Aunque hubo un anuncio que relajó una norma clave, la política de seguridad sigue siendo rigurosa y no todos los artículos están permitidos dentro de las instalaciones diplomáticas. La diferencia entre lo autorizado y lo prohibido puede definir si una persona accede sin problemas o debe retirarse del lugar. Por eso, conocer con precisión qué se puede llevar y qué no resulta determinante antes de acudir a la cita. La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que continúa la prohibición de mochilas y bolsos grandes para quienes asisten a entrevistas de visa. No está permitido ingresar con carteras, mochilas o bolsos que superen las 18 x 18 pulgadas (46 x 46 cm). La medida forma parte de los protocolos de seguridad aplicados por el Gobierno de Estados Unidos en embajadas y consulados. Además de bolsos grandes, también están prohibidos objetos que puedan representar un riesgo durante el control de acceso. Entre los objetos prohibidos se encuentran cámaras fotográficas, linternas, encendedores, cerillos, armas, cuchillos, objetos punzocortantes y líquidos como geles, aerosoles, aceites o lociones, salvo excepciones puntuales. Las autoridades recomiendan dejar estos artículos en casa, ya que llevarlos puede obligar al solicitante a salir del edificio o desecharlos, afectando directamente la cita consular. La novedad informada por la Embajada de Estados Unidos en México es que ya se permite ingresar con teléfono celular, siempre y cuando que el dispositivo permanezca apagado, salvo indicación expresa del personal. Esta política también incluye laptops pequeñas y relojes inteligentes. La medida representa un alivio para extranjeros que antes debían dejar su celular en casa o en su hospedaje. Sin embargo, no se aclaró oficialmente si esta autorización se extiende a todos los consulados o solo a la embajada. Antes de ingresar, todos los visitantes deben pasar por un filtro de seguridad. Allí se solicita retirar objetos como cinturón o abrigo, que luego pueden volver a colocarse. Además, se revisa la documentación obligatoria, como pasaporte y formulario DS-160. En la lista de objetos que se permiten ingresar pero que deben declararse, figuran: Llevar solo lo indispensable facilita el acceso y reduce demoras. Estas normas aplican en instalaciones diplomáticas de México y buscan garantizar la seguridad tanto de solicitantes como del personal consular.