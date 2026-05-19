Para quienes conducen un automóvil, las ruedas son uno de los componentes más importantes por ser el único punto de contacto con el pavimento al momento de estar en funcionamiento. Por ello, deben tener una presión adecuada para garantizar que la conducción sea segura y así, evitar accidentes.

Particularmente durante el verano, se vuelve importante asegurarse de que la presión se mantenga en los valores correctos, ya que las altas temperaturas pueden provocar que el aire se expanda al interior, algo que afectaría negativamente al desempeño del auto.

Particularmente durante el verano, se vuelve importante asegurarse de que la presión se mantenga en los valores correctos. Freepik

La presión exacta que deben tener las llantas durante el calor extremo para evitar accidentes: ¿Cuál es?

Según el fabricante Kia, la presión recomendada para cada vehículo se indica en el manual de usuario y en la etiqueta de la llanta original. Ese valor, es el sugerido para antes de la conducción.

Los valores predeterminados son:

30 PSI para autos pequeños

36 PSI para autos medianos

42 PSI para autos grandes

Lo curioso es que estos valores pueden elevarse durante las épocas de calor un 3 PSI o más. Por ello, fabricantes como Michelin recomiendan seguir las indicaciones que están en el manual de cada vehículo, que ya contemplan este factor.

¿Qué hacer si aumenta la presión por el calor?

En el caso de que aumente la presión debido a las altas temperaturas del ambiente, se recomienda no purgar el neumático ni tratar de sacar el aire, ya que puede desequilibrar los ejes.

En el caso contrario, en temporadas de bajas temperaturas lo que se sugiere es inflarlas 3 puntos por encima del valor predeterminado. La explicación es que el aire se puede comprimir y por ende, disminuye el nivel de presión. En estos casos es necesario compensar la falta de aire dentro del neumático.

¿Qué pasa si los neumáticos no tienen la presión adecuada?

Las consecuencias de no respetar los rangos correctos para las ruedas varían dependiendo de si es muy bajo o muy alto.

Si la presión es muy baja:

El vehículo consume más gasolina

Puede desgastarse de más la cubierta

Hay más riesgo de que exploten

El auto se siente más pesado

Aumenta el riesgo de perder el control en las curvas

Se tarda más en frenar

Si la presión es muy alta: