La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos confirmó un nuevo pago para el miércoles 20 de mayo destinado a un grupo específico de jubilados y beneficiarios. Algunas personas podrían recibir depósitos superiores a los 5,000 dólares, aunque el monto exacto depende de la edad de retiro y del historial de ingresos laborales acumulados durante la vida laboral.

El calendario oficial establece que el pago del 20 de mayo corresponde a beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes. Los depósitos serán enviados de manera automática mediante depósito directo o tarjetas habilitadas por la SSA.

Quiénes pueden recibir más de 5,000 dólares del Seguro Social

La SSA explicó que el beneficio máximo mensual en 2026 alcanza los 5,181 dólares para las personas que se jubilaron a los 70 años y que mantuvieron ingresos altos sujetos a impuestos durante gran parte de su carrera laboral. Sin embargo, la mayoría de los jubilados recibe montos menores.

Las autoridades de SSA confirmaron los pagos para el miércoles 20 de mayo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los pagos máximos confirmados para 2026

Jubilación a los 62 años: hasta 2,969 dólares.

Jubilación a la edad plena: hasta 4,152 dólares.

Jubilación a los 70 años: hasta 5,181 dólares.

Es importante destacar que el monto final cambia según los años trabajados, los salarios registrados y la edad elegida para comenzar a cobrar el beneficio .

Qué grupo cobrará el miércoles 20 de mayo

El calendario oficial del Seguro Social divide los pagos mensuales según la fecha de nacimiento de cada beneficiario. En esta oportunidad, el miércoles 20 de mayo cobrarán quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes y comenzaron a recibir beneficios después de mayo de 1997.

Las autoridades estadounidenses recomiendan revisar la cuenta bancaria registrada y verificar cualquier actualización a través del portal oficial “my Social Security” para evitar demoras en los depósitos.