Sigma Foods dejó atrás los números rojos. La productora y comercializadora de alimentos refrigerados y congelados reportó una utilidad neta de la parte controladora de 8,534 millones de pesos al cierre de 2025, frente a la pérdida de 211 millones registrada un año antes. Los ingresos crecieron 8.9% anual para ubicarse en 177,853 millones de pesos, de acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El avance en ventas estuvo impulsado por un mejor desempeño en México y Europa, que compensó la caída en Estados Unidos. “Sigma alcanzó su Guía de Flujo para 2025 y sostuvo un ROIC de doble dígito en un entorno dinámico. Hacia delante, Sigma anticipa que 2026 será su tercer año consecutivo con flujo superior a u$s1,000 millones”, señaló Álvaro Fernández, presidente del Consejo y director general de la compañía. En 2025, la emisora destinó u$s361 millones a inversión, principalmente para expandir su capacidad productiva y de distribución. En paralelo, el flujo operativo (EBITDA) avanzó 13% en el año. Para 2026, Sigma estima un crecimiento de 4% en ingresos, apoyado en mayores volúmenes en todas sus regiones. En cuanto al flujo operativo, proyecta un incremento de 5%, ante un entorno “más favorable” en los costos de materias primas. La compañía anticipó que Sigma Europa extenderá la recuperación de su rentabilidad con un aumento de doble dígito año contra año. En materia de inversión, prevé un alza de 27% en el Capex, principalmente por la reposición de capacidad en España, la cual estará mayoritariamente cubierta por reembolsos de seguros recibidos en 2025. “El Capex también incluye proyectos de expansión de capacidad en México y Estados Unidos, así como la modernización de sistemas a nivel global”, agregó la empresa regiomontana. La empresa también refirió que se mantiene el impulso positivo para aumentar el flujo en todas las regiones donde opera, respaldado por una ejecución sólida y un panorama más estable en costos de materias primas.