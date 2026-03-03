La primera semana de marzo inició con la noticia más esperada para los jubilados de la República Mexicana: la publicación del calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. Los miembros del sector poblacional de edad más avanzada que se hayan registrado para cobrar esta asistencia económica que entrega el Gobierno mexicano tendrán la posibilidad de ver acreditado su dinero en las cuentas bancarias que posean en el Banco del Bienestar. La publicación del calendario de pagos de la Pensión Bienestar trae consigo un gran alivio para los jubilados del país que esperaban con ansias la confirmación de los depósitos correspondientes al segundo bimestre del año. A lo largo del mes de marzo, los adultos mayores podrán ver acreditado los respectivos montos de dinero en sus cuentas del Banco del Bienestar. A cada uno de los ciudadanos registrados, se les entregará un total de 6,400 pesos. Los adultos mayores de la República Mexicana integran la lista de sectores de la población a los que el Gobierno de México asiste económicamente. Entre las ayudas que otorga la Secretaría del Bienestar, entidad gubernamental encargada de asignarlas a quienes corresponda, figura la Pensión para el Bienestar. Para formar parte de la lista de beneficiarios, los aspirantes que quieran acceder a 6,400 pesos bimestrales deberán cumplir con una serie de requisitos: A pedido de los adultos mayores, y tal como acostumbra a realizar el Banco del Bienestar, se difundió el calendario de pagos correspondiente al bimestre marzo-abril. Cabe recordar que al igual que el resto de los apoyos económicos que entrega el Gobierno mexicano, la dispersión de recursos se realiza por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de depósito según la letra inicial de su apellido. De esta manera, quienes cobran la primera semana del corriente mes, es decir, entre el lunes 2 y viernes 6 de marzo, son los adultos mayores cuyos apellidos comienzan con las siguientes letras: