Marzo dio comienzo y las expectativas de los adultos mayores se encuentran más altas que nunca mientras el Gobierno de México se prepara para realizar uno de los depósitos más esperados: los de la Pensión para el Bienestar. Aquellos jubilados que se registraron para recibir este apoyo económico deberán prestar especial atención a los próximos comunicados que emitan las entidades gubernamentales pertinentes, ya que uno de los avisos oficiales que se avecina es la publicación del calendario de pagos. Con el comienzo del segundo bimestre del año, los jubilados del país que se hayan registrado para cobrar la Pensión Bienestar recibirán los 6,400 pesos que les corresponden si reúnen todos los requisitos. La Secretaría del Bienestar, liderada por Ariadna Montiel Reyes, es la entidad que se encarga de asignar los programas sociales a los sectores de la población que más lo necesiten. Entre ellos, se destacan los adultos mayores, que tienen la posibilidad de ver acreditado cada dos meses en sus cuentas bancarias un ingreso de 6,400 pesos para hacer frente a sus distintos gastos. Para ello, deberán reunir una serie de requisitos esenciales, tales como: Cabe recordar que los depósitos de la Pensión Bienestar, al igual que el de las otras asistencias sociales, se llevan a cabo por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro del mes según la letra inicial de su apellido. La última dispersión de recursos de este apoyo se realizó a lo largo del mes de enero, por lo cual se espera que los próximos depósitos se realicen durante las primeras jornadas de marzo. Si bien aún no se ha hecho oficial, el próximo calendario de pagos de la Pensión Bienestar podría tener como primer día de transferencia el lunes 2 de marzo. Para mayor información sobre fechas de cobro, se aconseja estar pendiente de los comunicados que emitan el Banco del Bienestar y otras entidades gubernamentales. Además de los adultos mayores, la administración nacional contempla para asistir económicamente otros ciudadanos que presenten necesidades, como las mujeres, las personas con discapacidad y las madres trabajadoras. Los requisitos en este sentido, al igual que las sumas de dinero que se otorgan, varían según la categoría a la cual se hayan registrado: