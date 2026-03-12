La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido un recordatorio fundamental para aquellos que frecuentan cafés, bares y restaurantes: la propina no es de carácter obligatorio y no debe ser cobrada de forma automática. La Profeco ha señalado que la inclusión de cargos extra sin la debida autorización del consumidor constituye una práctica comercial abusiva. Por ello, se recomienda examinar detenidamente la cuenta y reportar cualquier irregularidad que se presente durante esta época de alto consumo. “La propina nace del gesto por agradecer un servicio excepcional; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado y el valor de su retroalimentación”, escribió Iván Escalante, titular de Profeco y agregó: “Si en algún establecimiento incluyen la propina en la cuenta, contáctennos y repórtenlo”. Profeco subrayó que ningún establecimiento puede condicionar el servicio al pago de propina ni incluirla directamente en la cuenta, ya que se trata de una decisión exclusiva del consumidor y no de una obligación legal. “La propina es una gratificación voluntaria generalmente económica por un servicio recibido, principalmente en actividades que implican una atención directa a las personas consumidoras como en restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles". El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece de manera inequívoca: “Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”. En caso de cualquier cobro indebido, la Profeco invita a presentar una denuncia a través del Teléfono del Consumidor o mediante correo electrónico, con el objetivo de prevenir abusos y salvaguardar los derechos de los consumidores durante las festividades. Por costumbre, la propina oscila entre un 10% y un 15% del total del consumo, aunque no es un requisito legal. Si el cliente decide no otorgar propina, no se le puede obligar a hacerlo, lo cual es completamente aceptable; en contraste, si opta por ofrecer un 20% o un 30%, es una decisión personal del usuario. Si bien la propina no es obligatoria en el país, se considera un acto voluntario del cliente como un reconocimiento adicional hacia el mesero o trabajador por el servicio brindado en el restaurante, bar o café, siendo el monto determinado por el usuario.