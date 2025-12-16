El beneficio fue confirmado por el INAPAM y ya se encuentra vigente en distintos estados del país. Checa todos los detalles.

Miles de personas adultas mayores podrían acceder a importantes descuentos, e incluso a la exención total, en el pago del predial y del servicio de agua. El beneficio fue confirmado por el INAPAM y ya se encuentra vigente en distintos estados del país.

Sin embargo, su aplicación no es automática ni generalizada, ya que depende de cada municipio. Por eso, es clave revisar si la localidad donde resides ofrece este apoyo, y cuáles son los requisitos para acceder al descuento.

Descuentos en predial y agua: qué confirmó el INAPAM

El INAPAM informó que personas adultas mayores pueden acceder a descuentos en el pago del predial y del servicio de agua potable. En algunos casos, el beneficio puede representar una reducción significativa del monto a pagar.

Estos apoyos forman parte de políticas locales de alivio económico dirigidas a este sector de la población. El objetivo es reducir la carga financiera en gastos básicos del hogar.

Para acceder al descuento, generalmente se requiere contar con la credencial vigente del INAPAM. Cada municipio establece los porcentajes y condiciones específicas.

En qué estados y municipios aplica el beneficio de INAPAM

De acuerdo con la información oficial, al menos 17 estados del país cuentan con municipios que aplican descuentos en predial y agua para adultos mayores. La medida no es uniforme y varía según la entidad y la autoridad local.

En algunos municipios el descuento puede ser parcial, mientras que en otros llega a cubrir la totalidad del pago. Por esta razón, es importante consultar directamente en las oficinas municipales.

Las autoridades recomiendan revisar convocatorias locales y calendarios de pago, ya que los beneficios suelen aplicarse dentro de plazos determinados.

Requisitos para acceder al descuento en predial y agua

Contar con credencial vigente del INAPAM.

Ser persona adulta mayor y titular del beneficio en el municipio correspondiente.

Presentar comprobante de domicilio actualizado.

Entregar documentos del inmueble (recibo de predial o contrato de agua, según el caso).

Cumplir con las condiciones específicas que establezca cada municipio.

Cómo saber si el descuento aplica en tu municipio