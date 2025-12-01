El próximo 11 de junio de 2026, día en que el Estadio Azteca acogerá la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, será declarado día feriado oficial en la Ciudad de México. Esta decisión, anunciada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene implicaciones directas en la nómina y los derechos laborales de los trabajadores capitalinos.

La declaración de este día como feriado obligatorio se alineará con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT) . Aunque la formalización aún está pendiente, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) confirmó que la medida aplicará únicamente para la CDMX.

El equipo de comunicación de la STyFE detalló que, si bien la vía de formalización no está definida, es probable que se realice mediante un decreto o una iniciativa enviada al Congreso de la Ciudad de México. La publicación oficial se hará en la Gaceta Oficial llegado el momento oportuno.

Confirman pago triple por trabajar el 11 de junio de 2026

En apego a la normativa laboral vigente, los trabajadores que sean requeridos para laborar durante la inauguración del Mundial 2026 deberán recibir una compensación económica especial. Este mandato busca proteger los derechos del empleado durante los días de descanso obligatorio.

Presentación Copa Mundial FIFA 2026. Complejo Cultural Los Pinos https://t.co/haELXLhbPG — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 10, 2025

El personal que asista a su puesto de trabajo ese día deberá recibir un pago equivalente al triple de su salario diario. Esto incluye el pago normal del día más un monto adicional del doble del salario, asegurando una remuneración justa por el servicio prestado en el día festivo.

La medida busca conciliar el impacto del evento deportivo de carácter global con la economía familiar de los trabajadores de la capital. La declaración como feriado busca que una gran parte de la población pueda disfrutar de la fiesta inaugural del Mundial en México.

¿Darán asueto cada vez que juegue la Selección de México?

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que Guadalajara prevé asuetos para sus cuatro partidos en el Estadio Akron. Sin embargo, la medida será evaluada ya que se está a la espera de los horarios definitivos post-sorteo del 5 de diciembre.

Clara Brugada confirmó que dará feriado en CDMX el día de inauguración del Mundial 2026.

“Vamos a esperar a que termine el sorteo de la Copa del Mundo para poder tomar decisiones más informadas y una vez que tengamos los horarios nos pondremos en contacto con la iniciativa privada, pero vamos por la misma línea de la Ciudad de México”, precisó el mandatario.

En cuanto a Nuevo León, el gobernador Samuel García, destacó que los dos primeros encuentros en el Estadio BBVA se disputan sábado 14 y domingo 20 de junio, fechas ideales sin necesidad de hacer ajustes laborales.​