Los habitantes de la República Mexicana transitan el mes de diciembre con grandes expectativas en la antesala del comienzo de las vacaciones de invierno y con dos feriados a la vista antes del comienzo de un nuevo año.

Uno de ellos se encuentra programado para la corriente semana, y alcanzará a un sector particular de la población. Esto quiere decir que no todos los ciudadanos del territorio azteca contarán con la posibilidad de disfrutar de una jornada de descanso obligatorio. Para ello, se aconseja tomar nota de todos los detalles.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno en México?

En función del calendario que ha difundido el Gobierno mexicano a principios de año, las vacaciones de invierno permitirán al sector estudiantil disfrutar de dos semanas sin actividades académicas.

Confirman si habrá feriado el 12 de diciembre. (Foto: Archivo). Fuente: Shutterstock Aliaksandr Bukatsich

El receso escolar abarca las fiestas decembrinas, por lo que todos los alumnos del país tendrán la posibilidad de aprovechar varias jornadas de descanso tras los feriados de Navidad y Año Nuevo.

Según detalla el calendario escolar, las vacaciones de invierno darán comienzo el lunes 22 de diciembre , culminando el 9 de enero de 2026 .

¿Es feriado el viernes 12 de diciembre?

Cada 12 de diciembre, los habitantes del territorio azteca que profesan la religión católica celebran el Día de la Virgen de Guadalupe, acercándose a su templo ubicado al norte dela Ciudad de México (CDMX).

Con motivo de homenajear este símbolo religioso, la comunidad mexicana organiza festejos masivos, particularmente en la alcaldía Gustavo A. Madero. En este contexto, una de las dudas más frecuentes que ha surgido en el último tiempo tiene que ver con si esta fecha será declarado feriado obligatorio.

Según consigna la Ley Federal del Trabajo (LFT), durante el viernes 12 de diciembre los trabajadores deberán cumplir con sus obligaciones de manera habitual a excepción de un sector de la población: el bancario.

Los bancos cerrarán sus puertas durante este fecha y no brindarán atención presencial, por lo que se aconseja reprogramar todos los trámites.