El calendario oficial de feriados en Colombia contempla durante mayo una fecha religiosa muy esperada por miles de personas: el Día de la Ascensión de Jesús, una celebración tradicional dentro del calendario católico que cada año genera un fin de semana largo. Aunque la conmemoración original corresponde al 14 de mayo, la jornada de descanso no se mantiene ese mismo día. Esto ocurre por la aplicación de la Ley Emiliani, norma que permite trasladar varios feriados religiosos al lunes siguiente para fomentar el descanso y el turismo interno. Si bien el Día de la Ascensión se celebra litúrgicamente el 14 de mayo, en Colombia el descanso obligatorio se mueve al lunes 18 de mayo. De esta manera, trabajadores y estudiantes podrán contar con un nuevo fin de semana largo, ya que el feriado se une al sábado y domingo previos. La Ley Emiliani, vigente desde hace décadas, establece justamente este mecanismo para varias festividades religiosas y cívicas, con excepción de algunas fechas patrias que sí permanecen inamovibles. El traslado busca concentrar el descanso en los lunes y así facilitar viajes cortos, reuniones familiares y actividades recreativas. Además, sectores como hotelería, gastronomía y turismo suelen registrar mayor movimiento durante estos fines de semana extendidos. En el caso del Día de la Ascensión, se trata de una solemnidad cristiana que recuerda el momento en que Jesús asciende al cielo, según los relatos bíblicos, 40 días después de Pascua. El lunes 18 de mayo será considerado feriado nacional, por lo que aplica para la mayoría de trabajadores bajo relación de dependencia y entidades públicas. Como ocurre con otros festivos, algunos servicios esenciales continuarán operando con normalidad, entre ellos: En ciertos casos, quienes trabajen durante el feriado deberán recibir el pago correspondiente según la normativa laboral vigente. Después del descanso por Ascensión, el calendario todavía contempla otras celebraciones importantes en el año: