El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, participó en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República para explicar a detalle la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca disminuir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal. El coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco, informó que el objetivo de la presencia del funcionario era detallar los alcances de la propuesta ante los legisladores. Al término de la reunión privada entre los senadores de la 4T y el secretario del Trabajo, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, de manera escalonada de ahora hasta 2030, será aprobada el miércoles 11 de febrero. Detalló que el próximo martes el dictamen será avalado en comisiones, ese mismo día se le dará primera lectura en el Pleno, y el miércoles 11 se someterá a discusión y votación del pleno. En declaraciones a los medios, Bolaños López señaló que aunque no se plasma en la reforma de manera explícita el derecho a dos días de descanso, lo que se hará es “dejar constitucionalmente con muchísima claridad 40 horas a la semana. Sumado esto a que hay ocho horas de trabajo diario, estamos con muchísima claridad que da justamente ese margen para que son cinco días de trabajo a la semana”. Marath Bolaños destacó que la iniciativa de reforma es resultado de un diálogo muy amplio con todos los sectores económicos del país, con todas las cámaras empresariales y con todos los representantes de los trabajadores. “Lo que le estamos entregando al Senado es el resultado de una reflexión muy amplia, de un ejercicio democrático que también, como lo hemos hecho en otras medidas laborales, pues refleja justamente lo que hemos transmitido desde la Cuarta Transformación, que debe hacerse política laboral en acuerdo con todas y con todos”, enfatizó. La reforma contempla una reducción gradual de la jornada laboral hasta 2030, lo que representa uno de los cambios más significativos en materia laboral en los últimos años para México.