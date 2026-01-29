La discusión sobre la reducción de la jornada laboral en México sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los empleados en todo el país.

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral en México sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los empleados en todo el país. Lo que comenzó como la promesa de un descanso digno (pasar de 48 a 40 horas semanales), hoy se enfrenta a una contrapropuesta empresarial que podría endurecer las condiciones en las oficinas y plantas del país.

Ley de reducción de la jornada laboral: ¿Más horas y menos pausas?

Ante la presión por implementar la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), diversos sectores patronales han puesto sobre la mesa una condición crítica: para compensar el día libre adicional, se exigiría una maximización de la productividad que incluye la eliminación de tiempos muertos.

Esto significa que, aunque se trabaje un día menos, los empleados podrían verse obligados a cubrir jornadas más intensas y con periodos de descanso intermedio estrictamente reducidos. El objetivo de las empresas es evitar la pérdida de competitividad, pero el costo recaería directamente en el agotamiento físico y mental del capital humano.

Las consecuencias de no aprobar la reforma integral

El panorama para el 2026 luce complejo. De no llegarse a un acuerdo equilibrado, expertos advierten que el “beneficio” de trabajar menos días vendría acompañado de:

Aumento de la carga laboral en los días activos para cumplir con las metas de producción.

Restricción de pausas para alimentos o descansos breves que actualmente se toleran en los centros de trabajo.

Posible congelación de incrementos salariales debido al aumento de costos operativos para las pequeñas y medianas empresas.

La incertidumbre crece mientras el Congreso analiza si la prioridad será la salud del trabajador o la estabilidad económica de las empresas, en un ecosistema laboral que ya de por sí es de los que más horas anuales registra a nivel global.