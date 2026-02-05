Las comisiones del Senado comenzaron a circular un proyecto de dictamen sobre la reducción de la jornada laboral en México, un tema que ha generado alta expectativa entre trabajadores y empleadores. Aunque el documento plantea el paso de 48 a 40 horas semanales, también descarta otorgar dos días de descanso obligatorios. De acuerdo al dictamen que publicó el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez en redes sociales, el Senado propone una jornada laboral de 40 horas semanales, pero con solo un día de descanso. El predictamen elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos establece que la jornada laboral semanal se reducirá de 48 a 40 horas, tal como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el texto no garantiza dos días de descanso por semana, ya que en su redacción actual solo reconoce el derecho a descansar “por lo menos” un día, lo que implica que las ocho horas restantes podrían cubrirse como horas extraordinarias. El dictamen no modifica el criterio central del artículo 123 constitucional, que señala que por cada seis días de trabajo se debe disfrutar “un día de descanso cuando menos”. Esto significa que, aun con una jornada de 40 horas, no se establece de forma explícita el descanso de sábado y domingo, como ocurre en otros países como Argentina. Actualmente, la Constitución establece que el trabajo extra no puede exceder de tres horas diarias ni realizarse más de tres veces consecutivas. La propuesta plantea que el trabajo extraordinario no exceda de 12 horas a la semana, distribuidas hasta en cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días. Según el proyecto, las primeras horas extraordinarias se pagarán con 100% adicional, y si se rebasa ese límite, el empleador deberá pagar 200% adicional. Además, se establece que los menores de 18 años no podrán realizar horas extraordinarias. Álvarez Máynez acusó que el dictamen no reduce realmente la jornada laboral: “Morena quiere dar gato por liebre en la reducción de la jornada laboral. El dictamen que circula es una simulación. No reduce la jornada a 40 horas sino hasta 2030 y extienden las horas extras hasta 12 por día, para que en realidad la jornada no disminuya”, reaccionó en redes. En los artículos transitorios, el dictamen establece una ruta gradual para aplicar la reforma, reduciendo dos horas año a año a partir de 2027: Durante 2026 se mantendría la jornada actual de 48 horas. La información deriva del predictamen elaborado en el Senado, difundido por medios como Reforma, y de posturas públicas de actores políticos involucrados en la discusión legislativa.