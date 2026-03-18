Existe una norma que muchos conductores desconocen, pero que podría afectar a millones de automovilistas en todo México. Determinadas enfermedades crónicas, neurológicas, cardíacas o visuales graves pueden derivar en la suspensión de la licencia de conducir, sin importar la edad o la experiencia al volante. A continuación, te explicamos qué padecimientos están contemplados, en qué consiste la evaluación médica obligatoria y qué opciones tienen los afectados para defender su derecho a seguir conduciendo. Las enfermedades neurológicas encabezan la lista de enfermedades que pueden resultar en la cancelación de la licencia de conducir. El sistema nervioso central es responsable de los reflejos, la coordinación y la toma de decisiones al volante; cualquier alteración en su funcionamiento representa un riesgo mayor en la vía pública. Entre las condiciones evaluadas se encuentran: En todos estos casos, la autoridad médica de tránsito puede exigir estudios clínicos actualizados. Las cardiopatías son la segunda causa médica de accidentes en México, después del factor humano. Un evento cardiovascular al volante —como un infarto o una pérdida de consciencia— puede provocar colisiones masivas en avenidas y carreteras de alta velocidad. Las autoridades identifican como incompatibles con la conducción las siguientes condiciones: Los conductores que hayan sufrido un infarto reciente deberán esperar por lo menos seis meses antes de solicitar la revalidación, y presentar un electrocardiograma y aval de cardiólogo. La agudeza visual y la percepción del entorno son pilares de la seguridad vial. En México, el estándar mínimo para conducir exige una visión corregida de al menos 20/40 en el ojo de mayor agudeza, así como un campo visual periférico funcional. Las condiciones que pueden llevar a la cancelación son: El componente psicológico y el consumo de sustancias representan uno de los factores de riesgo más subestimados. Las nuevas disposiciones contemplan una evaluación psiquiátrica obligatoria para ciertos grupos de conductores, y establecen que las siguientes condiciones son incompatibles con la renovación o emisión de licencia de conducir: Es importante subrayar que tener un diagnóstico psiquiátrico no implica automáticamente la cancelación de la licencia de conducir. La ley exige que la condición esté activa, no controlada o que el tratamiento genere efectos secundarios que afecten la conducción.