Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad, especialmente en el Estado de México y la Ciudad de México, miles de conductores podrían enfrentar una suspensión de la licencia de conducir y quedar inhabilitados para circular.

De hecho, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y las autoridades estatales establecieron seis conductas graves que derivan en la cancelación definitiva del permiso, incluyendo tanto licencias temporales como permanentes.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, causar lesiones por negligencia o presentar documentación falsa son algunas de las faltas que derivan en la revocación definitiva del permiso para manejar. Fuente: Shutterstock.

Infracciones que provocan la suspensión inmediata de la licencia de conducir

De acuerdo con la Ley de Movilidad vigente, las autoridades suspenderán de forma inmediata la licencia de conducir a quienes incurran en las siguientes faltas graves:

Conducir bajo influencia de sustancias : conducir bajo los efectos de estupefacientes o drogas resulta en la cancelación definitiva del permiso para manejar. Esta medida aplica desde la primera detección.

Manejar en estado de ebriedad reiterado : los conductores serán sancionados si son sancionados tres veces por manejar en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años, o dos veces en un mismo año. En el Estado de México, incluso una sola infracción por conducir ebrio puede derivar en suspensión temporal.

Causar lesiones por negligencia : causar lesiones por negligencia, impericia o falta de responsabilidad del conductor es motivo de revocación permanente de la licencia.

Presentar documentación falsa : presentar información falsa o documentos alterados durante el trámite para obtener la licencia resulta en su cancelación inmediata y la inhabilitación para tramitar una nueva.

Acumular suspensiones previas : los conductores que acumulen dos sanciones que hayan resultado en suspensión previa de la licencia perderán de manera definitiva su derecho a conducir.

Padecer enfermedades que impidan conducir: aunque menos común, las autoridades pueden suspender la licencia si un dictamen médico determina que el conductor padece una enfermedad temporal o permanente que le impide manejar de forma segura.

Sanciones especiales para operadores de transporte público

Los conductores de transporte público enfrentan regulaciones aún más estrictas debido a su responsabilidad con los pasajeros. La licencia de conducir será suspendida de manera inmediata si se detecta conducir en estado de ebriedad, ineptitud o bajo efectos de sustancias, sin necesidad de reincidencia.

Además, permitir que otra persona use su licencia de conducir o certificado médico-toxicológico resulta en la cancelación inmediata del permiso.

Por ello, las autoridades habilitaron canales de denuncia para que los ciudadanos reporten a operadores que pongan en riesgo la seguridad, incluyendo WhatsApp, líneas telefónicas gratuitas y el sistema de emergencias 911.

Los operadores enfrentan reglas más estrictas: basta una sola falta grave para perder la licencia, además de habilitarse canales de denuncia ciudadana para reportar conductas peligrosas. Fuente: Shutterstock.

Consecuencias de perder la licencia de conducir de manera definitiva

Una vez que la licencia de conducir es cancelada de forma definitiva por alguna de estas infracciones, no podrás solicitar una nueva licencia de conducir permanente y quedarás inhabilitado para conducir vehículos o motocicletas en el territorio donde se aplicó la sanción.

Esto significa que los conductores sancionados no solo enfrentan multas económicas que pueden superar los 8,000 pesos, sino que pierden permanentemente el derecho a manejar legalmente. Además, podrían enfrentar arresto de hasta 36 horas, remolque del vehículo y costos adicionales de corralón.

La recomendación de las autoridades es clara: respetar las normas de tránsito, evitar conducir bajo cualquier tipo de influencia y mantener la documentación vehicular en regla para evitar sanciones que pueden afectar de manera permanente la movilidad personal y profesional.