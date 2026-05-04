El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detalla a todos los residentes que estén planeando gestionar por primera vez su licencia de conducir en mayo cuáles son los requisitos obligatorios que deben cumplir para realizar esta gestión. Las autoridades texanas enfatizan en la importancia de corroborar que se dispone de todos los documentos necesarios, así como también que cada uno de ellos se encuentre en condiciones óptimas para ser aceptado. En ese marco, cobra vital relevancia el mantener al día tanto los papeles personales como aquellos del rodado que se vaya a conducir. Al momento de solicitar la licencia de conducir por primera vez las autoridades exigirán contar con una matrícula al día del vehículo o vehículos en Texas y también una prueba de seguro, por lo que no demorar la actualización o tramitación de estos documentos es esencial. Además, se solicita contar con “Todos los documentos deben estar vigentes y no caducados. Si has cambiado tu nombre respecto a tu certificado de nacimiento, tendrás que llevar pruebas legales que documenten el cambio”, se indica. El trámite debe realizarse sí o sí en persona y siguiendo los pasos a continuación Quienes tengan que programar una cita para llevar a cabo el trámite podrán hacerlo clicando aquí. El estado brinda un plazo máximo de 30 días para registrar el vehículo y, además de verificar que inspecciones son necesarias según el condado, se exigirá como requisito general demostrar que se tiene un seguro de al menos 30,000 dólares por persona lesionada, 60,000 dólares para todos los heridos y 25,000 dólares por daños a la propiedad. Los detalles de este trámite pueden consultarse en el sitio web oficial del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).