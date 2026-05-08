En México, gran parte de los ciudadanos exige leyes más severas contra los menores de edad que cometen delitos graves. En ese contexto, Claudia Sheinbaum se pronunció y aclaró que puede revisarse, pero que requiere una decisión colectiva. La respuesta se dio después de que el Grupo Healy le consultará sobre el crimen cometido en Sonora contra Leyla de 15 años. “Puede revisarse y en todo caso tiene que ser una decisión colectiva”, contestó. La mandataria compartió su visión sobre el problema y argumentó que no se trata solamente de subir las penas de cárcel para menores de edad, sino también de revisar el conflicto de fondo. “Una parte fundamental de cualquiera de estas situaciones es atender de fondo, que es lo lleva a estas jóvenes a cometer un homicidio como este -en relación con el caso de Leyla Monserrat Lares Becerra-. Entonces hay que profundizar más atención en las causas”, explicó. También señaló que es necesario fortalecer los programas comunitarios y de atención a la salud mental para prevenir situaciones de violencia y atender las problemáticas sociales desde distintos frentes. “Necesitamos impulsar más programas colectivos y de salud mental. Por eso presentamos el programa ABC de las emociones, que ya comienza a implementarse en las escuelas y en el que buscamos involucrar también a madres y padres de familia. Ante situaciones como esta, se requiere una atención social integral y no únicamente acciones del gobierno”, expresó. La mandataria subrayó que las familias deben acompañar a niñas, niños y adolescentes en coordinación con las autoridades, para reforzar valores y entornos saludables. Leyla Monserrat Lares Becerra fue una adolescente de 15 años originaria del ejido El Desierto, asesinada en septiembre de 2025 por dos menores de edad. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la joven había sufrido previamente acoso escolar por parte de sus agresoras. Meses antes del crimen, las adolescentes difundieron una fotografía para humillarla en redes sociales y la relación entre ellas se había deteriorado tras diversos conflictos personales. La Fiscalía General determinó que el 25 de septiembre de 2025 las agresoras, de 13 y 15 años, citaron a la víctima en una vivienda con el propósito de asesinarla. Según la investigación, la inmovilizaron y la asfixiaron, además de grabar el crimen antes de ocultar el cuerpo en el patio del domicilio. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. El 10 de octubre de 2025, se informó que, mediante trabajos periciales, cateos y labores de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, se logró localizar el cuerpo de la adolescente y reunir pruebas contra las responsables. En una primera etapa de la investigación también fue señalado un adulto identificado como Martín “N”, alias “El Kalusha”, quien posteriormente fue hallado sin vida. Tras los análisis periciales, las autoridades descartaron su participación en el homicidio. Las dos menores fueron procesadas bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En abril de 2026 se dieron a conocer las sentencias: una de las implicadas recibió 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que la otra fue sancionada con 11 meses de libertad asistida. Ambas deberán cubrir de manera solidaria una reparación por daño moral de 5,657 pesos.