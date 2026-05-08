En el contexto de la visita de una delegación mexicana de empresas y funcionarios, liderados por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, el gobierno de Hidalgo y la empresa Solar International Core Canada anunciaron la construcción de una planta de ingredientes farmacéuticos activos en esa entidad, con una inversión estimada de u$s 2,000 millones. El anuncio fue formalizado en Toronto, Canadá, con la firma de un memorándum de entendimiento, entre Babak Arefpour, CEO de Solar International Core Canada, y Carlos Henkel, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo. Durante el acto, la empresa detalló que del total de la inversión se destinarán u$s 70 millones a la compra de un predio en el Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán, en Hidalgo, para la instalación de la planta. “Cerramos el día con una inversión de dos mil millones de dólares para Hidalgo. Solo con eso ya valió la pena toda la misión, aunque estamos teniendo muchos más resultados”, dijo el secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien encabeza una misión comercial de 244 empresarios mexicanos a Canadá. Además, la dependencia también informó que durante la misión mexicana a Canadá se firmaron distintas cartas de intención, mediante las cuales empresas canadienses se comprometieron a analizar inversiones potenciales en el país Una de ellas fue firmada entre Chiapas y la empresa INTE Modular, para explorar el desarrollo de una planta de vivienda modular en esa entidad, con una potencial inversión de hasta u$s 360 millones. Por otra parte, el gobierno de Puebla y la empresa Process Research Ortech Inc., para explorar el desarrollo de una planta de procesamiento de minerales y materiales para baterías en esa entidad con una posible inversión de u$s 380 millones. A la lista de cartas de intención se sumó la firmada entre Jalisco y la compañía Sustainable Agave Holdings Ltd., para explorar el desarrollo de una planta de procesamiento de agave destinada a la producción de pulpa, que de concretarse, representará una inversión de u$s 100 millones de dólares. Además de los acuerdos de intención para invertir, el sector educativo y la industria cultural también lograron sentar las bases para la colaboración bilateral. Una muestra de ello es que, en Toronto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Tecnológico Nacional de México firmaron diversos convenios de cooperación con el Colleges and Institutes Canada, organización que representa a las instituciones públicas de educación superior de Canadá. Mientras tanto, en Montreal, la Secretaría de Economía y el Festival Internacional de Cine de Morelia acordaron con el International Festival of Films on Art, fomentar el intercambio profesional entre cineastas y productores e instituciones culturales, así como impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos y coproducciones en el ámbito audiovisual.