MAJA Sportswear, marca mexicana especializada en moda outdoor y lifestyle funcional, acelera su expansión en la Ciudad de México con una inversión para abrir 40 unidades para 2026, mismas que se encuentran en un plan denominado “el más ambicioso en su historia”. Bajo este plan, la empresa inauguró tres unidades en un periodo de nueve días. De manera total, cerrará marzo con siete tiendas en la capital y en la zona metropolitana. Al detalle, las aperturas se concretaron el 12 de marzo en Galerías Metepec, el 19 en Arcos Bosques y el 20 en Paseo Interlomas. Con estos movimientos, la marca logra estar presente en zonas estratégicas como Santa Fe, Huixquilucan y el corredor del Valle de Toluca. “Ciudad de México es uno de los mercados más relevantes para el retail en México y queremos estar donde está el consumidor. Estas aperturas forman parte de un plan de 40 nuevas tiendas para 2026, el más ambicioso en la historia de MAJA”, dijo José Ignacio De Nicolás Gutiérrez, socio fundador en un documento. El crecimiento de MAJA en la capital mexicana se da en paralelo a otros estados. En Chihuahua, la empresa de ropa deportiva suma cuatro tiendas tras su llegada a Cuauhtémoc. En Puerto Vallarta, la empresa abrirá una tercera unidad, impulsada por el desempeño de sus primeras dos tiendas que se abrieron a finales de 2025. Con 114 puntos de venta en los 32 estados, la compañía mantiene un ritmo que le permitiría superar las 150 tiendas antes de que termine el año. El mercado de ropa deportiva en México mantiene una alta competencia proveniente principalmente de marcas fast fashion como HM, incluso de gigantes asiáticos como Shein, Temu o Mercado Libre, aunque también persisten grandes jugadores como Nike, Adidas, Puma y más recientemente Reebook. De acuerdo con el estudio “Sporting Goods 2025 – The New Balancing Act” de McKinsey, las marcas tendrán que brindar una diferenciación auténtica y agilidad operativa para darles ventajas críticas frente a la competencia. “El deporte y el ejercicio físico ya no son solo hábitos; forman parte de la identidad de los consumidores. Las marcas que entienden esta conexión emocional ganan terreno”, escribieron los analistas de la consultora. El plan de expansión marca un punto de inflexión para la empresa. Más allá del crecimiento en unidades, el objetivo es consolidarse como un jugador relevante dentro del retail de moda en México, en un segmento —el outdoor— históricamente dominado por marcas internacionales. El plan de MAJA, fundada en 2019, no solo es crecer en unidades, sino demostrar que, al ser una marca mexicana, puede construir a escala nacional como lo han desarrollado empresas internacionales.