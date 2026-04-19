El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta que permanecerá vigente desde el domingo 19 hasta el miércoles 22 de abril por fuertes lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de granizo. El organismo de Gobierno encargado de difundir las noticias del clima confirmó en detalle cuáles serán los estados afectados por el agua durante el transcurso de las próximas 96 horas, tiempo en el que se prevén fuertes precipitaciones así como también viento de componente norte. El SMN confirmó que a partir del domingo 19 de abril, el frente frío núm. 45 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y el litoral del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, propiciando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, centro y oriente del territorio nacional. La advertencia se profundiza a su vez en entidades como Tamaulipas (noreste), Nuevo León (centro y sur), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro), donde las precipitaciones podrían escalar en intensidad. El pronóstico del tiempo que rige desde el domingo vaticina un descenso de las temperaturas producto de la masa de aire polar asociada al frente, que afectará al norte, noreste, oriente y centro de México. Además, se prevé viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; y de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán. Por su parte, un canal de baja presión, inestabilidad superior y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guerrero, así como chubascos en Chihuahua, Aguascalientes y Guanajuato. Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. A partir del lunes 20 de abril, el frente núm. 45 se extenderá con características de estacionario desde la porción media del golfo de México hasta el norte de Tamaulipas, continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, por lo que se pronostican lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. El martes, canales de baja presión en el interior y sureste de México, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en zonas del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país. Por otro lado, durante el miércoles un nuevo frente frío ingresará en el noroeste del territorio mexicano, mientras que una línea secase establecerá en el norte de la República Mexicana y un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste mexicano; dichos sistemas, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.