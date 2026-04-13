En México ocurren 1.7 millones de siniestros (accidentes automovilísticos) al año, de los cuales 65% son de baja intensidad o mejor conocidos como “lamineros”, resaltó Alejandro Ávalos, VP Sales de Solera en México, en un encuentro con medios. Sin embargo, sólo el 30% del parque vehicular particular está asegurado, lo que complica la negociación entre los involucrados en un percance. Uno de los problemas que aquejan a los usuarios de seguros de auto es la falta de precisión en las cotizaciones de reparaciones cuando ocurre un accidente. El ajustador puede hacer cálculos imprecisos que retrasan el proceso de reparación del auto por meses. Ante esta problemática, Solera, una empresa de software para la industria automotriz y de seguros, ha creado una herramienta que ayuda a calcular con precisión (y en minutos) el costo de reparaciones con ayuda de inteligencia artificial. La empresa que ya tiene tres décadas en el mercado mexicano diseñó esta herramienta respaldada por una base de datos conformada por más de 1,400 millones de vehículos y más de 1.5 mil millones de imágenes analizadas. Con sólo una fotografía tomada por el ajustador del golpe del auto es posible ofrecer una cotización de las reparaciones con precisión, tomando en cuenta el modelo del auto. Esto permite que se pueda hacer un ofrecimiento de pago por daños en el sitio del accidente en menos de quince minutos. Y en caso de que los involucrados opten por el proceso de reparación, los tiempos pueden reducirse de 15 a 5.5 días. El uso de la inteligencia artificial no sólo hace más precisa la cotización, sino más objetiva. Con esta herramienta no hay riesgos de inflar los precios o cometer errores, aseguraron directivos de Solera. Con la herramienta los ajustadores saben exactamente qué pieza se debe cambiar y a qué costo, así como calcular cuánto trabajo de hojalatería y pintura requerirá el auto. Esto también facilita el trabajo en los talleres mecánicos. Ávalos explicó que esto es posible gracias a la cantidad de datos guardados por esta empresa multinacional con operaciones en 120 países. A escala global ha capturado 4.5 mil millones de imágenes de siniestros, lo que permite la precisión del cálculo de los daños. Ávalos aseguró que de un millón de casos hay alrededor de 150 errores de precisión, por lo que la aritmética puede asegurar que es 99.9% precisa la cotización. El directivo presumió que en el mundo Solera tiene un 60% de posicionamiento global en el mercado (market share) y que en México trabaja con 27 aseguradoras de las más importantes del sector. En el país, Solera cuenta con 200 ingenieros automotrices que respaldan todo el trabajo de la inteligencia artificial. Ávalos asegura que “estamos en un momento decisivo para la industria automotriz y aseguradora. La innovación a través de la tecnología y la transformación de los negocios ya no son una opción, son necesidades que responden a las expectativas de los clientes, reguladores e inversionistas”.