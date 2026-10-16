El legendario cantante y actor mexicano Antonio Aguilar en una imagen de época portando su característico traje charro.

El cantante y actor mexicano Antonio Aguilar construyó en Zacatecas el rancho El Soyate, una propiedad rural vinculada con su historia de amor con la artista Flor Silvestre y con el legado artístico de su familia.

Ubicado en el municipio de Villanueva, el lugar se distingue por sus extensos terrenos rurales, su arquitectura tradicional y sus amplias caballerizas. Con el paso de las décadas, el rancho dejó de ser únicamente un refugio familiar para convertirse en uno de los espacios más representativos de la dinastía Aguilar, cuyos integrantes mantienen vivo el vínculo con la música ranchera y la charrería.

¿Dónde está ubicado el rancho de la dinastía Aguilar?

El Soyate se encuentra en Tayahua, localidad del municipio de Villanueva, en Zacatecas. La propiedad está vinculada con la vida del llamado Charro de México y con la historia de una familia que dejó una huella importante en la música ranchera y el cine mexicano.

De esta manera, el rancho tiene un valor histórico y emocional para los Aguilar, el cual podría convertirse un museo de la pareja próximamente.

Retrato del matrimonio entre Antonio Aguilar, vestido con traje de charro y sombrero blanco, y Flor Silvestre lucida en su vestido de novia con velo. CC

La construcción del rancho y la historia de amor detrás del lugar

La construcción de El Soyate está ligada a la relación entre Antonio Aguilar y Flor Silvestre, cuyo nombre real era Guillermina Jiménez Chabolla. Justamente, ambos contrajeron matrimonio en este rancho el 29 de octubre de 1959.

De esta manera, este lugar representa la historia compartida por Antonio Aguilar y Flor Silvestre, así como el entorno en el que crecieron sus hijos y se consolidó la dinastía musical.

Según El Heraldo, el cantante y actor zacatecano impulsó el proyecto como un regalo para su esposa, con la intención de crear un espacio para su vida familiar.

Décadas después, El Soyate continúa asociado con sus descendientes, entre ellos Pepe Aguilar y Antonio Aguilar, como herederos directos.

¿Cómo es El Soyate de Antonio Aguilar y qué instalaciones tiene?

El rancho combina una residencia de estilo tradicional mexicano con espacios dedicados a la actividad rural y ecuestre. Entre sus principales características se encuentran:

Caballerizas y establos, vinculados con la afición de la familia por los caballos y la charrería

Patios y corredores amplios, con muros de ladrillo y detalles arquitectónicos tradicionales.

Terrenos rurales, relacionados con actividades agrícolas y ganaderas

Una capilla familiar, situada dentro de la propiedad.

El futuro del rancho de Antonio Aguilar

En 2025, Pepe Aguilar anunció que desea que el rancho El Soyate se convierta en un museo después de su fallecimiento, para preservar la memoria de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y el legado de la dinastía Aguilar.

Durante una visita de la prensa a la propiedad, explicó: “Aquí están enterrados ellos, es un lugar muy especial, un lugar donde me siento realmente en casa, conectado y quise traerlos a este núcleo, este lugar tan importante para toda mi familia”.