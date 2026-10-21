Irene y Carlos llevan tres años viviendo y viajando a tiempo completo en una furgoneta Volkswagen Crafter de apenas 10 metros cuadrados que ellos mismos camperizaron, tambien conocida por “La Pomboneta”.

La pareja (ella gallega y el venezolano), conocida en TikTok como @unavidacamper, reconoce que compartir un espacio tan reducido puede convertirse al principio en una “pesadilla”, pero asegura que encontró la forma de mantener una convivencia saludable.

Antes de su furgoneta actual, viajaron en un camión camper por más de 50 países, con su perra “Are” y su gata “Pita” con un costo estimado de 1432 euros mensuales promedio.

Su experiencia se basa en cuatro reglas que les permiten cuidar la relación sin renunciar a la intimidad ni descuidar las necesidades individuales. Desde reservar momentos personales hasta resolver los desacuerdos antes de que se agraven, ambos aprendieron a organizar su vida cotidiana en un espacio donde cada decisión cuenta.

¿Cuáles son las cuatro reglas que sigue la pareja para convivir en una camper?

Irene y Carlos comparten videos en redes sociales sobre sus viajes y experiencias como pareja. En sus publicaciones, explican cómo es vivir en una furgoneta de apenas 10 metros cuadrados y qué hábitos les ayudan a mantener una buena convivencia.

Irene y Carlos pareja que viaja por el mundo en su camper de 10 metros cuadrados unavidacamper.com

La primera regla consiste en reservar un espacio personal para cada uno , aunque no existan habitaciones separadas. “En la bomboneta no hay habitaciones”, explica Irene. Sin embargo, ambos procuran encontrar momentos de intimidad dentro de la furgoneta. “Aunque no haya espacio físico, cada uno tiene su momento y su lugar en este metro cuadrado”, asegura.

La segunda clave es tomar las decisiones sobre la ruta cuando ambos están descansados. Irene y Carlos recuerdan que algunas de sus peores discusiones surgieron por la noche, cuando debían decidir dónde dormir o aparcar. Por eso, prefieren abordar estos asuntos con antelación y evitar conversaciones importantes cuando el cansancio puede afectar a su capacidad para llegar a un acuerdo.

La tercera regla consiste en hablar de los problemas cotidianos antes de que se conviertan en conflictos mayores. “Hablar las cosas pequeñas antes de que se vuelvan grandes” es uno de los consejos que comparte Carlos. La pareja advierte sobre el efecto que pueden tener las molestias en un espacio reducido: “Las pequeñas cosas en 10 metros cuadrados se crecen”. Por eso, consideran fundamental expresar lo que les incomoda y resolver los desacuerdos a tiempo.

La cuarta pauta es celebrar en voz alta los momentos positivos . Entre los desplazamientos, las tareas diarias y la rutina, algunas experiencias felices pueden pasar inadvertidas. Irene y Carlos procuran verbalizar aquello que les hace bien y compartirlo con el otro, una práctica que les permite valorar los buenos momentos y reforzar su vínculo.

¿Qué dificultades afronta una pareja que vive en solo 10 metros cuadrados?

La falta de espacio físico representa uno de los principales desafíos de la vida en una camper. A diferencia de una vivienda convencional, la furgoneta no dispone de habitaciones independientes en las que cada persona pueda aislarse. Esta situación obliga a encontrar alternativas para disfrutar de momentos de intimidad y respetar las necesidades individuales.

Irene y Carlos viven en una camper de 10 metros cuadrados unavidacamper.com

La organización también ocupa un lugar central en la convivencia. Elegir dónde estacionar, planificar los desplazamientos y distribuir las tareas cotidianas puede provocar desacuerdos, especialmente después de una jornada agotadora. La experiencia de Irene y Carlos demuestra por qué anticipar las decisiones y establecer acuerdos ayuda a reducir las tensiones.

Después de tres años en una camper de apenas 10 metros cuadrados, la pareja sostiene que el bienestar no depende exclusivamente de disponer de más espacio. Sus cuatro reglas se apoyan en la comunicación, el respeto mutuo, la intimidad y la capacidad de reconocer los momentos positivos. Así, ambos encontraron una manera de compartir su vida y sus viajes sin dejar de lado las necesidades de cada uno.