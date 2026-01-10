El Centro Nacional de Prevención de Desastres del Gobierno de México mantiene el volcán Popocatépetl bajo monitoreo constante y anunció caída de fragmentos incandescentes.

La actividad del volcán Popocatépetl volvió a encender las alertas tras registrarse múltiples exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos, de acuerdo con el más reciente monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada y extremar medidas preventivas.

En su reporte correspondiente al 10 de enero de 2026, el Centro Nacional de Prevención de Desastres del Gobierno de México detalló que durante las últimas 24 horas “se detectaron 22 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos”, además de episodios de tremor de baja amplitud, lo que confirma un escenario de actividad constante, aunque moderada.

Ante este panorama, Protección Civil reforzó las recomendaciones de evitar actividades al aire libre en caso de caída de ceniza, utilizar cubrebocas y respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter, subrayando que el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2.

Actividad reciente del Popocatépetl bajo vigilancia permanente

El Cenapred informó que, desde las primeras horas del día, se observó una “emisión ligera y continua de gases volcánicos” con dispersión hacia el norte, sin que hasta el momento se reporten explosiones mayores o daños a comunidades cercanas.

De acuerdo con la autoridad, el monitoreo se realiza de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México y se actualiza diariamente. “La información aquí publicada es el resultado del monitoreo permanente al volcán Popocatépetl”, destacó el organismo en su comunicado oficial.

¿Qué implica que el volcán esté en semáforo Amarillo Fase 2?

Según el Semáforo de Alerta Volcánica, la Fase 2 corresponde a una actividad explosiva de peligro intermedio, caracterizada por emisiones de vapor, gas y ceniza ligera, así como por la posibilidad de explosiones menores a moderadas.

Algunas explosiones de tamaño menor a moderado

Ocurrencia de tremor de amplitud variable

Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros

Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas

Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones

La infografía oficial del Cenapred señala que en esta etapa pueden presentarse: “ligera caída de ceniza en áreas cercanas, crecimiento y destrucción de domos de lava y posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones”, por lo que se pide a la población mantenerse atenta y preparada.

Recomendaciones clave para la población

Las autoridades reiteraron una serie de medidas de autoprotección dirigidas especialmente a quienes viven en zonas cercanas al volcán:

No acercarse al cráter ni respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros.

Usar mascarillas o cubrebocas para evitar la inhalación de ceniza.

Proteger ojos, nariz y boca durante episodios de caída de ceniza.

Mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.

Preparar un plan familiar y conocer rutas de evacuación y refugios temporales.

El Cenapred insistió en “no hacer caso a rumores” y seguir exclusivamente la información que emitan las autoridades de Protección Civil, recordando que el Popocatépetl es uno de los volcanes más monitoreados del mundo y que la prevención “hace la diferencia”.