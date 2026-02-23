El frío volvió a invadir con fuerza varias regiones de México tras el ingreso de aire ártico que generó bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento. Las condiciones se han intensificado principalmente en el norte, noreste, centro y oriente del país. Autoridades meteorológicas advirtieron que entre lunes y martes podrían registrarse heladas en zonas del Altiplano, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos y tomar precauciones ante el descenso térmico. El ingreso de aire ártico provocó un descenso marcado de temperaturas en el norte y noreste del país, con ambiente frío y fuertes ráfagas de viento, condiciones que también se extendieron al centro y oriente de México. En el Altiplano y zonas montañosas el enfriamiento será más notorio durante la noche y madrugada, y podría intensificarse en regiones elevadas en las próximas horas. Ante ello, autoridades recomendaron extremar precauciones, ya que los cambios bruscos y el viento pueden aumentar la sensación térmica y el riesgo de enfermedades respiratorias. El pronóstico indica que el periodo más crítico se dará entre lunes y martes, con posibles heladas en distintas zonas del Altiplano, especialmente en áreas altas donde las temperaturas podrían rondar o bajar de los 5 grados Celsius. Durante la tarde ya se registraban valores bajos en puntos elevados, reflejo del impacto de la masa de aire frío, y se prevé que el ambiente continúe frío, sobre todo en la madrugada. Ante estas condiciones, se recomienda abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Los registros más bajos de la tarde se reportaron en zonas altas como Paso de Cortés, con 4 °C, y Zaragoza, Puebla, con 6 °C. También se registraron 8 °C en Santa Fe (CDMX) y 9 °C en Pachuca. En la capital del país el termómetro marcó alrededor de 12 °C, mientras que en entidades como Saltillo se reportaron 13 °C y en Tlaxcala 15 °C. Monterrey, Toluca y San Luis Potosí presentaron valores cercanos a los 20 °C. Estos datos confirman el impacto del aire ártico en distintas regiones del país, con un enfriamiento que podría mantenerse en los próximos días.