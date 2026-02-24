Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 24 de febrero en nuestro país y en el mundo. 1955: En San Francisco (California, EE.UU.) nace Steven Paul Jobs, conocido como Steve Jobs que será empresario y magnate de los negocios en el sector informático, cofundador y presidente ejecutivo de Apple. (Hace 71 años) 1837: Nace en Santiago de Compostela (España), la escritora española Rosalía de Castro, cuya obra girará en torno a tres grandes temas: la novela costumbrista de la Galicia rural, la denuncia de las malas condiciones sociales de los campesinos gallegos y el amor desgraciado. Junto con el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, será considerada precursora de la poesía española moderna. Su obras más conocidas serán "Follas novas" de 1880 y "A las orillas del Sar" de 1884. También escribirá novelas como "La hija del mar" en 1859 o "Flavio" en 1861. (Hace 189 años) 1786: En Hanau, Alemania, nace Wilhelm Grimm, que será lingüista y literato alemán, cuyo nombre siempre suele venir acompañado del de su hermano mayor Jakob. Ambos, los hermanos Grimm, serán famosos y queridos por los niños del mundo por su colección de cuentos en dos tomos "Kinder und Hausmärchen (Cuentos de niños y del hogar)" publicada entre 1812 y 1815. (Hace 240 años) 1500: Nace en Gante (actual Bélgica) Carlos I de España y V de Alemania, que reinará como Santo emperador romano y luchará por mantener el imperio español de los Habsburgo, que abarcará desde Europa hasta América, tratando de superar el concepto feudal del imperio y lograr la unión de territorios tan distintos bajo una sola corona. (Hace 526 años) 1463: En Italia nace Giovanni Pico della Mirandola, humanista y filósofo, que mantendrá que la naturaleza del cristianismo es el punto de confluencia de todas las tradiciones filosóficas anteriores. (Hace 563 años) 1815: Muere en Nueva York el ingeniero estadounidense Robert Fulton, inventor y desarrollador del primer barco de vapor con gran éxito. (Hace 211 años) 1810: Fallece en Londres (Reino Unido) a los 78 años, Henry Cavendish, físico y químico británico que determinó las equivalencias de ácidos y bases al tiempo que estableció la constante de la gravitación terrestre. Con estos trabajos se anticipó a la química moderna. (Hace 216 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Steve Jobs en 1955, ya que su influencia en la tecnología y el desarrollo de productos innovadores a través de Apple ha transformado la forma en que interactuamos con la tecnología, marcando un hito en la historia moderna.