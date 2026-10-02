La colocación cuenta con la máxima nota por parte de HR Ratings y Moody´s.

En esta noticia Fonacot con programa por hasta 60,000 millones

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) alista una emisión de certificados de deuda temáticos por hasta MXN $7,000 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a finales de octubre, de acuerdo con documentos entregados a la plaza bursátil.

Se trata de la emisión de los certificados bursátiles con clave de pizarra FNCOT 26G y FNCOT 26-2G que tienen como objetivo MXN $5,000 millones; sin embargo, Fonacot podrá ejercer una opción de sobreasignación de hasta 40%, equivalente a MXN $2,000 millones adicionales, para dar un total de MXN $7,000 millones.

Una presentación para inversionistas establece que el próximo 22 de octubre será la fecha de la emisión bajo la modalidad de vasos comunicantes, con dos tramos, uno a tres años y otro a cinco años. El FNCOT 26G tendrá una tasa variable y pago de intereses cada 28 días, mientras que el FNCOT 26-2G tendrá una tasa fija y pagos semestrales.

Fonacot con programa por hasta 60,000 millones

Los certificados forman parte del Programa Dual autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por hasta MXN $60,000 millones. Dentro de este programa, las emisiones de corto plazo tienen un límite de MXN $15,000 millones.

La estructura de financiamiento de Fonacot contempla tanto líneas bancarias como emisiones de certificados bursátiles. A junio de 2026, la institución reportó disponible MXN $34,146.9 millones del total autorizado tras haber utilizado MXN $25,853.1 millones, de acuerdo con la presentación.

Los bonos que emitirá la institución tendrán un enfoque de género. De acuerdo con Moody´s, los certificados con clave FNCOT 26G estarán destinados a créditos elegibles enfocados en mujeres trabajadoras formales.

La emisión recibió la nota “AAA” por parte de HR Ratings y Moody’s, misma que indica que Fonacot cuenta con una fuerte salud financiera para hacer frente a sus obligaciones financieras; además, mantienen la expectativa Estable.

“El perfil financiero intrínseco del Infonacot cuenta con un sólido nivel de capitalización (Capital total sobre Activos Totales) de 48.1% al cierre del segundo trimestre de 2026, así como una larga trayectoria de rentabilidad con eficiencias administrativas durante los últimos seis año”, escribió Moody’s en una nota.

Fonacot registró un crecimiento anual de 23.4% en la cartera de crédito hasta MXN $80,840 millones, mientras que su índice de capitalización ya llegó a 48.9%; en tanto que la cartera de morosidad fue de 3.1%.