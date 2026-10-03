Muchos de los que siguen las redes sociales de las armadoras y distribuidoras de automóviles nuevos alertaron este viernes (2 de octubre) sobre un fenómeno conocido como Instagram Wipe en la cuenta de Nissan México en esta plataforma.

Y es que al entrar a @nissan_mx, el timeline de Instagram de la empresa japonesa en México indica que tiene cero publicaciones. Previo a ello, los posteos de la marca se dedicaban a las recientes campañas y lanzamientos de sus vehículos 2026.

Especial

La empresa no ha declarado públicamente o se ha pronunciado al respecto, pero expertos en marketing digital refieren que lo más posible es que se trate de una práctica conocida como Instagram Wipe, es decir, el borrado deliberado de un timeline que, si bien implica un enorme riesgo para la marca, puede tener resultados positivos en cuanto a interacciones y hasta conversiones por parte de los usuarios.

De acuerdo con The Business of Fashion, desactivar o borrar las publicaciones en las redes sociales de una marca normalmente anticipa una campaña de lanzamientos o reediciones de sus productos.

En lugar de un error técnico, la marca archiva o borra intencionalmente todos y cada una de las publicaciones en su cronología o línea de tiempo, dice en un artículo la publicación especializada en el negocio de la moda. Esto se lleva a cabo para crear un hueco artificial, detonar una intensa especulación y “sugerir a la audiencia que se aproxima un cambio masivo, un rebrand o la llegada de un nuevo producto”.

El efecto que este tipo de campañas buscan es crear un efecto de “silencio ensordecedor” en medio del escándalo y ruido que normalmente acompañan las redes sociales.

Algunas marcas o celebridades que han “borrado” sus redes sociales previo a una campaña o lanzamiento son:

YSL borró su timeline por cinco días y lo retomó para anunciar una renovación de su marca y presento a Dua Lippa como su Embajadora Global de Makeup.

Balenciaga eliminó toda su línea de tiempo previo al lanzamiento de su linea Balenciaga Couture.

Taylor Swift fue más allá y no solo borró los contenidos de su página web y sus redes sociales, sino que dejó de seguir a todos sus amigos.

Ford borró sus posts en Instagram previo al cambio de su división de carreras de Ford Performance a Ford Racing.

Si bien es probable que Nissan México esté en esta línea de crear anticipación y detonar una conversación en torno a un misterio por develar , tampoco podría descartarse que simplemente se trate de un reset de sus redes para limpiarlas y presentar una nueva cara.

Por ahora, los más de 191 mil seguidores de Nissan México se toparán con una línea de tiempo con 0 publicaciones.