El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció recientemente un cambio relevante en el sistema de pensiones en México. A través de un nuevo decreto, buscará revertir aspectos clave de la reforma de 2007 que impactó el cálculo de las jubilaciones. La decisión apunta a mejorar el ingreso de millones de pensionados afiliados al IMSS y al ISSSTE. Con este nuevo esquema, algunos jubilados podrán acceder a un aumento automático en el monto que reciben mensualmente. El nuevo decreto busca corregir efectos del sistema de cuentas individuales instaurado con la reforma del ISSSTE de 2007, que llevó a muchos trabajadores a jubilarse con pensiones de apenas 30% a 40% de su último salario. Para revertir esta situación, el Gobierno impulsa el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que complementará automáticamente las pensiones cuando el monto calculado resulte insuficiente. El objetivo es que trabajadores del IMSS y del ISSSTE que se jubilen bajo este esquema puedan recibir una pensión cercana al 100% de su último sueldo, siempre que cumplan con los requisitos de cotización establecidos. El cambio beneficiará a millones de pensionados afiliados al IMSS y al ISSSTE, especialmente aquellos cuyas jubilaciones se calculan bajo el modelo de cuentas individuales de 2007. El decreto contempla ajustes que permitirán incrementar de forma automática algunos pagos de jubilación. El objetivo es evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo con el paso del tiempo. Por ello, el nuevo esquema busca mejorar los ingresos mensuales de los jubilados. La medida apunta principalmente a pensionados afectados por condiciones menos favorables derivadas del modelo aplicado desde 2007. La decisión representa un giro relevante en la política de pensiones en México. Durante años, especialistas señalaron que el sistema heredado de la reforma de 2007 generó pensiones más bajas. Con el nuevo decreto, el Gobierno busca mejorar las condiciones para millones de jubilados. También pretende fortalecer la estabilidad económica de quienes dependen de una pensión. Este cambio podría influir en el futuro del sistema previsional y en las condiciones de retiro de los trabajadores mexicanos.