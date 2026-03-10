Una intensa lluvia acompañada de granizo provocó complicaciones viales en la autopista México-Pachuca, una de las carreteras más transitadas del centro del país. El fenómeno se registró en el Estado de México y sorprendió a decenas de conductores que circulaban por la zona. De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el fenómeno climático se presentó principalmente a la altura del municipio de Tecámac. La combinación de lluvia intensa y acumulación de granizo redujo la visibilidad y dejó a decenas de autos varados, obligando también a muchos conductores a detenerse para evitar accidentes. La tormenta se presentó en el tramo de la autopista México-Pachuca que atraviesa el municipio de Tecámac, en el Estado de México. En pocos minutos, la lluvia se intensificó y estuvo acompañada por una fuerte caída de granizo. La acumulación de hielo sobre el pavimento complicó la circulación y obligó a los automovilistas a manejar con extrema precaución. En algunos puntos, el tránsito se redujo considerablemente. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron varios carriles con vehículos avanzando lentamente mientras continuaba la precipitación. Las condiciones climáticas provocaron que varios automovilistas quedaran momentáneamente varados sobre la autopista. Muchos decidieron detenerse hasta que disminuyera la intensidad de la tormenta. La circulación se volvió lenta y generó filas de vehículos en distintos puntos del tramo afectado. La mayor complicación se registró en los carriles con dirección hacia Tizayuca. Esta situación provocó retrasos para quienes utilizaban la autopista como vía de conexión entre el Estado de México y el estado de Hidalgo. La combinación de lluvia intensa, granizo y pavimento mojado incrementó el riesgo de accidentes en la zona. Por ello, se recomendó a los conductores circular con precaución y reducir la velocidad. Este tipo de tormentas puede provocar pérdida de control del vehículo debido a la acumulación de agua y hielo sobre el asfalto. La baja visibilidad también representa un factor peligroso para los automovilistas. Aunque el tránsito comenzó a normalizarse con el paso de los minutos, el fenómeno dejó importantes afectaciones en la movilidad de esta autopista clave del centro del país.