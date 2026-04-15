Durante el mes de abril, en plena temporada de declaraciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha rechazado múltiples solicitudes de devolución de saldo a favor, dando a conocer que las causas más comunes están relacionadas con errores en la información presentada. Ante este escenario, el propio organismo permite corregir la declaración, extendiendo la posibilidad de recuperar el dinero a los contribuyentes afectados. El proceso puede realizarse en línea y, si se hace correctamente, agiliza la devolución sin necesidad de trámites adicionales. El organismo tributario reveló que uno de los motivos más frecuentes de rechazo es la inconsistencia en los datos fiscales. Esto incluye diferencias entre lo declarado por el contribuyente y la información que tiene registrada el SAT. También pueden influir errores en deducciones personales, ingresos mal reportados o datos incompletos. Estos detalles suelen ser detectados automáticamente por el sistema. Otro factor clave es la falta de documentación que respalde las deducciones. Si no se pueden comprobar ciertos gastos, la devolución puede ser rechazada. En todos los casos, el SAT notifica el motivo del rechazo para que el contribuyente pueda corregirlo. Después de presentar la declaración complementaria, el tiempo de respuesta puede variar. En algunos casos, la devolución se procesa en pocos días si no hay inconsistencias. Sin embargo, si el SAT requiere validar información adicional, el plazo puede extenderse. Esto depende de la complejidad de cada caso. Es importante monitorear el estatus de la solicitud a través del portal oficial. Allí se puede verificar si la devolución fue aprobada o si aún está en revisión. Corregir a tiempo los errores permite aumentar las probabilidades de recuperar el saldo a favor durante abril sin mayores complicaciones.