Las autoridades activaron la Alerta Amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas que impactarán durante la madrugada del martes 3 de marzo. El aviso contempla un descenso térmico considerable en distintas zonas, lo que podría representar riesgos para la salud, especialmente en población vulnerable. De acuerdo con el reporte oficial, el fenómeno climático provocará mínimas de entre 4 y 6 grados en varias demarcaciones. Por ello, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones preventivas para reducir posibles afectaciones durante las primeras horas del día. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que la medida aplica para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco. En estas demarcaciones se prevé el mayor descenso térmico durante la madrugada. El periodo de afectación está estimado entre las 02:00 y las 08:00 horas del martes 3 de marzo. Durante ese lapso podrían registrarse las temperaturas más bajas del día. Las autoridades señalaron que este tipo de alerta implica un nivel de riesgo moderado, principalmente para personas vulnerables como adultos mayores, niñas y niños. El pronóstico prevé temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados en varias zonas de la capital, un descenso que puede provocar afectaciones respiratorias y complicaciones en personas con enfermedades crónicas. La Alerta Amarilla se activó tras el monitoreo meteorológico que anticipa condiciones frías durante la madrugada. Aunque no se trata de un evento extremo, las autoridades recomiendan tomar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles cambios en las condiciones.