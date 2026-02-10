El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó la implementación del programa de Repatriación de Capitales, un esquema fiscal que permitirá a personas y empresas traer dinero del extranjero a México con una tasa preferencial del 15% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). La medida forma parte del Plan México impulsado por el Gobierno federal para incentivar la inversión y la creación de empleo. El programa estará vigente hasta finales del 2026 y aplica para recursos que se mantuvieron fuera del país hasta septiembre de 2025. A cambio del beneficio fiscal, el capital deberá destinarse a actividades productivas, pago de pasivos o inversiones en instrumentos de deuda gubernamental. La Repatriación de Capitales es un programa del SAT que permite ingresar a México recursos mantenidos en el extranjero con una tasa preferencial del 15% en el ISR, siempre que se acredite su origen lícito. Para acceder al beneficio, el dinero debió permanecer fuera del país hasta el 8 de septiembre de 2025 y, una vez repatriado, deberá destinarse a actividades productivas o esquemas autorizados. El objetivo es impulsar la inversión y la generación de empleo en el marco del Plan México del Gobierno federal. Los recursos repatriados deberán invertirse en México por un plazo mínimo de tres años en actividades productivas, generación de empleo, pago de pasivos a favor de la Federación o en bonos de deuda gubernamental. El SAT precisó que los capitales ingresados en el primer semestre deberán invertirse antes de que finalice el año, mientras que los que lleguen en el segundo semestre tendrán como fecha límite el 30 de junio de 2027. El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y las consultas pueden realizarse al correo retorno.capitales@sat.gob.mx.