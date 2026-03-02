En un mundo donde las tensiones geopolíticas pueden escalar en cuestión de días, el control del espacio aéreo estratégico se convierte en un factor decisivo. Entre las herramientas más poderosas del arsenal de Estados Unidos se encuentra el bombardero B-2 Spirit. Este avión no solo simboliza la supremacía aérea, sino que según los expertos posee la capacidad exclusiva de neutralizar instalaciones nucleares profundamente enterradas en Irán, un objetivo considerado inaccesible para la mayoría de los bombarderos convencionales. Su papel en cualquier escenario de conflicto potencial no puede subestimarse: el B-2 es, sin duda, un “rey de los cielos” moderno. El B-2 Spirit no destaca únicamente por su forma futurista, sino por su capacidad de transportar el Massive Ordnance Penetrator (MOP) GBU-57, la bomba más poderosa desarrollada por Boeing. Con un peso de 13.600 kilos y capacidad de perforar hasta 60 metros de tierra o concreto. Su ojiva de 2.600 kilos libera entre 800 y 900 megajulios de energía cinética al detonar, generando una fuerza capaz de neutralizar instalaciones que otros bombarderos ni siquiera podrían tocar. El B-2 tiene un alcance aproximado de 6.000 a 7.000 millas (9.600 a 11.200 km) sin repostar, lo que le permite, efectivamente, cubrir grandes distancias desde su base en Whiteman Air Force Base, Missouri, hasta regiones como Medio Oriente. Esto hace que pueda realizar misiones de ida y vuelta si la distancia no supera su autonomía máxima. Además, su diseño reduce significativamente la detección por radares, mientras que su alcance extendido y velocidad de crucero le permiten ejecutar misiones estratégicas profundas en territorio enemigo. Esta combinación de autonomía, sigilo y carga útil lo hace adecuado para penetrar defensas aéreas avanzadas, consolidando su función como un componente crítico de la disuasión y proyección de fuerza de Estados Unidos. Según trascendió, ee 2025, la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar contra instalaciones nucleares iraníes denominada Operación Midnight Hammer. En esa misión, siete bombarderos furtivos Northrop B‑2 Spirit despegaron desde la Whiteman Air Force Base en Misuri y volaron sin escalas hacia Irán con múltiples reabastecimientos en vuelo. Durante la operación, los B‑2 lanzaron 14 bombas antibúnker GBU‑57A/B “Massive Ordnance Penetrator”, cada una de aproximadamente 13 600 kg, contra las instalaciones nucleares de Fordow y Natanz, que son de las más fortificadas y profundas del país. Paralelamente, un submarino estadounidense lanzó misiles de crucero Tomahawk contra otras instalaciones en Isfahán. Los comandantes del Pentágono describieron la operación como una de las mayores incursiones de bombarderos B‑2 en la historia de Estados Unidos y destacaron la complejidad del vuelo de ida y vuelta con repostajes múltiples. El uso del B‑2 en esta misión demostró capacidades de penetración furtiva en entornos con defensas aéreas complejas, y su compatibilidad con armas de gran tamaño como las GBU‑57A/B. Las evaluaciones iniciales sugieren que las instalaciones objetivo sufrieron daños significativos, aunque la magnitud final del impacto estratégico aún requiere evaluaciones adicionales.