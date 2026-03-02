Este año, los jóvenes nacidos en 2008 deberán presentarse al Servicio Militar Nacional (SMN). Aunque para muchos, el Servicio Militar Obligatorio es recordado solo como un evento simbólico, sigue siendo obligatorio para quienes obtienen la bola blanca en el sorteo anual. No cumplir con esta obligación puede complicar la liberación de la cartilla militar y afectar distintos trámites legales y administrativos El sorteo del Servicio Militar Nacional, que se realiza cada noviembre, determina qué jóvenes deberán integrarse al adiestramiento militar. Durante el proceso, los participantes pueden obtener: Sacar bola blanca no es solo un tema de cumplir con la ley, sino que también tiene implicaciones prácticas. La cartilla militar, que se obtiene al finalizar el servicio, es necesaria para: Por ello, aunque no asistir al SMN no implica multas ni prisión, sí puede cerrar puertas importantes para el desarrollo profesional y personal del joven. A partir de este año, el SMN tendrá un modelo más ágil y flexible. La duración del servicio se reducirá de 44 semanas a 13 semanas consecutivas, con sesiones programadas los sábados de 08:00 a 13:00 horas. Este cambio permitirá a los jóvenes cumplir con la obligación sin descuidar estudios o actividades laborales. El esquema será el siguiente: Desde 2020, las mujeres también pueden participar de manera voluntaria, ampliando la inclusión y la participación en un proceso que antes era exclusivo para hombres. No presentarse a las marchas tras obtener bola blanca no genera sanciones penales ni multas. No existe riesgo de prisión ni castigo económico. Sin embargo, sí tiene consecuencias significativas: En la práctica, esto significa que, aunque el incumplimiento no sea penalizado legalmente, sí puede afectar el futuro laboral y académico de los jóvenes. Por esta razón, la mayoría de los conscriptos opta por cumplir con las obligaciones del SMN y garantizar que su cartilla quede liberada.