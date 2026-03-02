Autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron el retiro urgente de todos los lotes del jarabe de chocolate Boner Bears tras descubrirse que el producto contiene sildenafil, el ingrediente activo del Viagra, sin que figure en su etiqueta. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó que este componente no declarado puede representar un riesgo grave para la salud de los consumidores. El sildenafil es un fármaco aprobado por la FDA para tratar la disfunción eréctil en hombres, sin embargo, su uso requiere supervisión de un profesional de la salud autorizado. El organismo regulador advirtió que el ingrediente no declarado puede interactuar con los nitratos presentes en algunos medicamentos recetados, como la nitroglicerina, y reducir la presión arterial a niveles peligrosos. La toma de nitratos es frecuente entre personas con diabetes, hipertensión, colesterol alto o enfermedades cardíacas, lo que amplía el universo de consumidores en riesgo. Lockout Supplements, la empresa fabricante, inició el retiro voluntario y hasta el momento no ha recibido reportes de eventos adversos relacionados. El jarabe de chocolate Boner Bears es utilizado como potenciador sexual y se comercializa en tubos de plástico de dosis única. Los lotes afectados corresponden al período del 25 de enero de 2020 al 13 de febrero de 2026, y el producto es identificable mediante el código UPC 000856683570. Fue distribuido a nivel nacional en Estados Unidos a través del sitio web oficial de la empresa. Lockout Supplements notificó a sus clientes a través de un aviso en su página web y se comprometió a gestionar la devolución de todos los productos retirados, ofreciendo reembolso completo a quienes lo soliciten. La FDA compartió el comunicado de la empresa en el que se indica que los consumidores deben dejar de usar el producto, devolverlo al punto de compra o desecharlo. Quienes hayan consumido el producto y experimenten algún problema de salud que pudiera estar relacionado deben contactar de inmediato a su médico o proveedor de atención médica. Además, las autoridades sanitarias indicaron que las reacciones adversas pueden reportarse al programa MedWatch de la FDA, disponible en línea, por correo postal o fax. Para consultas relacionadas con el retiro, los consumidores pueden comunicarse con Lockout Supplements a través del número telefónico o correo electrónico indicados en el anuncio oficial de la FDA, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 horas (CST).