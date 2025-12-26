El RENAPO solicitará la CURP biométrica de forma obligatoria en 2026

En 2026, se aplicará de forma obligatoria la CURP biométrica, un nuevo documento oficial promovido por la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (RENAPO). Las autoridades informaron que gradualmente al documento tradicional en distintos trámites.

Esta versión incorpora datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y, en algunos casos, escaneo del iris, con el propósito de reforzar la verificación de identidad tanto en trámites presenciales como en plataformas digitales. La medida apunta a reducir riesgos como el robo de identidad, la duplicidad de registros y los fraudes , especialmente en programas sociales.

Aunque las autoridades comenzaron a emitir la CURP biométrica desde este año, será a partir de febrero de 2026 cuando su uso se vuelva obligatorio en varios servicios del sector público y privado.

¿Cómo operará la CURP biométrica?

Contiene un total de 18 caracteres alfanuméricos que identifican a cada persona en México, pero suma elementos físicos que permiten una validación más precisa de la identidad, entre ellos:

Fotografía digital

Huellas dactilares de ambas manos

Este documento estará integrado a la plataforma Llave MX, un sistema que concentra los trámites gubernamentales en línea. La información biométrica será resguardada por el RENAPO, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con autoridades federales, esta actualización permitirá agilizar procesos administrativos y simplificar la comprobación de identidad sin necesidad de presentar múltiples documentos físicos.

¿Qué documentos se requieren para la biometría?

En el caso de la CURP biométrica, los ciudadanos deben presentar los siguientes documentos:

Para obtenerla, es necesario presentar:

Acta de nacimiento certificada

CURP tradicional validada ante el RENAPO

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Correo electrónico personal

En el caso de los niños y adolescentes, deberá acudir la madre, el padre o el tutor legal, quien además deberá contar con su propia biometría. En cualquiera sea el caso, el trámite es gratuito, presencial y se realiza una sola vez.

Puede llevarse a cabo en módulos del Registro Civil, oficinas del RENAPO o en unidades móviles habilitadas en distintas entidades del país.

¿En qué trámites se usa la CURP biométrica?

A partir de febrero, la nueva versión será requerida como identificación oficial en trámites como:

Servicios de salud: acceso a hospitales, clínicas, consultas médicas y expedientes clínicos. Programas sociales: registro, validación y cobro de pensiones, becas y apoyos gubernamentales. Servicios financieros: apertura de cuentas bancarias, solicitud de créditos e inversiones. Educación: inscripciones y gestiones escolares en instituciones públicas y privadas. Trámites gubernamentales: procesos ante dependencias federales, estatales y municipales. Documentos oficiales: expedición o renovación de pasaportes, actas, licencias de conducir, entre otros.

Ante cualquier duda, se sugiere mantenerse al tanto de los canales oficiales de comunicación. El Gobierno comparte actualizaciones del documento de forma constante.