Administración multará a quienes ingresen o retiren dinero de sus cuentas bancarias de esta forma.

La Agencia Tributaria ha incrementado en los últimos años la supervisión de los movimientos de efectivo con el objetivo de combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda sobre los ingresos o retiradas en efectivo que superen los 3000 euros, así como de aquellas transacciones que involucren billetes de 500 euros, sin importar el monto.

En la práctica, esta comunicación forma parte de los controles de prevención de fraude y blanqueo y no implica que la operación sea ilegal por sí misma; sin embargo, puede activar requerimientos para justificar el origen del dinero.

Además, cualquier persona que transporte más de 100.000 euros en efectivo dentro de España debe presentar el formulario S1. Asimismo, si se entra o sale del país con 10.000 euros o más, la declaración es igualmente obligatoria, incluso dentro de la Unión Europea.

El incumplimiento de estas normativas puede resultar en sanciones económicas severas.

Hacienda sancionará a quienes ingresen o retiren efectivo de sus cuentas bancarias de esta manera (foto: archivo).

Sanciones por transferencias de dinero irregulares

El incumplimiento de las obligaciones de declaración de cantidades significativas de efectivo puede acarrear sanciones administrativas severas.

En circunstancias donde el movimiento de efectivo es considerablemente elevado o existen indicios que sugieren blanqueo de capitales, las repercusiones pueden ser aún más severas.

Dichas sanciones se imponen, principalmente, ante el incumplimiento de las obligaciones de declaración, como el modelo S1 para movimientos de grandes sumas, o cuando la transacción revela indicios de ocultación o falta de justificación respecto al origen del efectivo.

La normativa permite imponer sanciones proporcionales al monto no declarado y adoptar medidas adicionales para prevenir que el dinero sea destinado a fines ilícitos.

Por ejemplo, la falta de presentación del modelo S1, cuando sea requerido, puede resultar en multas que alcancen hasta el 150% del monto no declarado. En una transferencia de 100.000 euros, esto implicaría una multa de hasta 150.000 euros, además de la posible retención del dinero hasta que se acredite su procedencia.

En los casos más graves, cuando la autoridad considera que ha habido ocultación, datos falsos o una falta de justificación en relación al origen del efectivo, el expediente sancionador puede volverse más riguroso.

Adicionalmente a la multa, las autoridades pueden intervenir el dinero y mantenerlo inmovilizado mientras se realiza un análisis profundo de la operación y se requiera documentación de respaldo.

En todas las situaciones, tanto las entidades bancarias como la Agencia Tributaria tienen la facultad de revisar operaciones sospechosas o que carezcan de justificación adecuada.

Refuerzo de medidas en el sistema financiero

La normativa tiene como objetivo reforzar la seguridad del sistema financiero y controlar de manera eficaz los flujos de efectivo.

El propósito de estas medidas es garantizar la trazabilidad del dinero en efectivo y mitigar el uso de grandes sumas para fines ilícitos.

Por esta razón, los expertos recomiendan declarar siempre los movimientos que superen los límites establecidos para evitar sanciones y asegurar que las transacciones se realicen en conformidad con la ley.

Aunque algunas entidades permiten retiradas diarias de hasta 3000 euros sin necesidad de justificación, la reiteración de esta operación de forma habitual o en montos elevados activa las alertas de Hacienda.