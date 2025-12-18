El Río de la Plata enfrenta una crisis ambiental sin precedentes que pone en riesgo la salud de millones de personas. Una investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) reveló la presencia alarmante de medicamentos de uso cotidiano en sus aguas, incluyendo analgésicos comunes como el ibuprofeno y el paracetamol, así como fármacos para la disfunción eréctil como el sildenafil.

Esta situación encendió las alarmas entre autoridades sanitarias, organizaciones ambientales y expertos científicos de toda la región.

El descubrimiento es particularmente preocupante dado que el Río de la Plata constituye una fuente hídrica vital para Argentina y Uruguay, abasteciendo directa o indirectamente a más de 20 millones de habitantes.

Los fármacos utilizados en hogares, hospitales y plantas farmacéuticas llegan al río por desechos humanos, vertidos industriales y disposición inadecuada, superando la capacidad de filtrado de las plantas de tratamiento convencionales. Fuente: NASA

Medicamentos en el Río de la Plata: el invisible enemigo que amenaza la cuenca

La detección de compuestos farmacéuticos activos en las aguas del Río de la Plata, según el estudio del CONICET, expone una problemática que permanecía oculta bajo la superficie y que ahora demanda atención urgente. Los científicos encontraron concentraciones significativas de residuos de ibuprofeno, paracetamol y sildenafil circulando por las corrientes que abastecen a comunidades enteras, evidenciando las deficiencias críticas en los sistemas de tratamiento de aguas residuales tanto urbanas como industriales.

Lo más inquietante es que estos medicamentos no desaparecen fácilmente del ambiente acuático. Se trata de moléculas diseñadas específicamente para ser biológicamente activas y resistentes a la degradación dentro del cuerpo humano, características que las hacen persistir también en el medio ambiente.

El equipo del CONICET utilizó técnicas de espectrometría de masas y cromatografía líquida de alta resolución para identificar estos contaminantes emergentes, revelando que su presencia no es esporádica sino constante en diversos puntos de muestreo a lo largo de la cuenca.

Los compuestos farmacéuticos persisten en el ambiente, alteran la reproducción y conducta de peces, y podrían tener efectos acumulativos en la salud humana a largo plazo, especialmente en niños y personas vulnerables. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo llegaron estos fármacos al principal afluente del continente?

El origen de esta contaminación tiene múltiples fuentes interconectadas que configuran un problema complejo. En primer lugar, los desechos domésticos de millones de habitantes constituyen la vía principal de ingreso. Cuando las personas consumen medicamentos, una porción significativa del principio activo se excreta sin metabolizar completamente.

A esto se suman los vertidos hospitalarios, que aportan concentraciones más elevadas de diversos fármacos, y los efluentes de plantas farmacéuticas que, en algunos casos, liberan residuos de procesos de manufactura. Incluso la disposición inadecuada de medicamentos vencidos o no utilizados, que muchas veces terminan en la basura común o directamente en los desagües, contribuye al problema.

Las plantas de tratamiento convencionales representan otro eslabón débil en esta cadena. Estos sistemas fueron diseñados hace décadas principalmente para eliminar contaminantes tradicionales como materia orgánica, sólidos suspendidos y patógenos bacterianos, pero no están equipados tecnológicamente para filtrar micropolutantes farmacéuticos. Los procesos de tratamiento primario y secundario resultan ineficaces frente a estas moléculas complejas, permitiendo que alcancen los cuerpos de agua receptores prácticamente intactas.

Consecuencias alarmantes: qué efectos tiene esta contaminación en humanos y fauna

Las implicaciones de esta crisis van mucho más allá de la simple presencia de químicos en el agua y plantean escenarios de riesgo que los científicos apenas comienzan a comprender en profundidad. Los expertos del CONICET y otras instituciones alertan sobre potenciales efectos en cadena que podrían manifestarse a mediano y largo plazo, afectando tanto a poblaciones humanas como a ecosistemas completos.

En el caso de la fauna acuática, los estudios preliminares ya muestran señales preocupantes de desequilibrio. Se documentaron cambios en el comportamiento reproductivo de peces, alteraciones en el desarrollo embrionario y modificaciones en patrones de conducta de diversas especies . Los compuestos farmacéuticos pueden actuar como disruptores endocrinos, interfiriendo con sistemas hormonales delicados que regulan funciones vitales como la reproducción, el crecimiento y el metabolismo.

Para los seres humanos, aunque las concentraciones detectadas están por debajo de las dosis terapéuticas, la exposición continua y prolongada a estas sustancias a través del agua potable y alimentos de origen acuático representa un factor de riesgo que no fue completamente evaluado.

Existe preocupación particular sobre el desarrollo de resistencia antimicrobiana, posibles efectos acumulativos de múltiples fármacos actuando simultáneamente, y potenciales impactos en poblaciones vulnerables como niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Las autoridades sanitarias de ambos países ya comenzaron a implementar protocolos de monitoreo más estrictos, mientras la comunidad científica insiste en la necesidad urgente de actualizar la infraestructura de tratamiento de aguas y desarrollar normativas específicas para regular estos contaminantes emergentes.