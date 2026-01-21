El sistema de transporte público de la Ciudad de México implementó una nueva disposición que busca transformar la experiencia de viaje de millones de usuarios. A partir de ahora, los pasajeros del Metrobús deberán adaptar nuevos hábitos a la hora de transportar sus pertenencias personales dentro de las unidades.

La medida, que no contempla sanciones, pero sí busca generar un cambio cultural, comenzó a circular entre los usuarios habituales del sistema, quienes deberán modificar la forma en que viajaron durante años con sus mochilas, bolsas y maletas.

El Metrobús CDMX impulsa un cambio de hábitos entre los pasajeros para reducir empujones y mejorar la circulación durante los horarios de mayor afluencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Adiós a llevar la mochila en la espalda: la nueva regla del Metrobús

Las autoridades del Metrobús CDMX establecieron que los pasajeros deben colocar sus mochilas, bolsas y maletas en los cestos o maleteros internos dispuestos en cada unidad, evitando llevarlas en la espalda o el pecho durante el trayecto. Esta práctica, conocida como “mochila abajo”, responde a una campaña orientada a fomentar el comportamiento cívico y la empatía entre los usuarios del transporte público capitalino.

Según los comunicados oficiales, llevar objetos voluminosos en la parte superior del cuerpo genera diversos inconvenientes dentro de las unidades. La medida busca reducir empujones, mejorar la circulación dentro de los vehículos y evitar accidentes como golpes y rayones que pueden producirse cuando los pasajeros portan estos objetos en sus hombros o pecho.

¿Qué busca lograr esta nueva disposición?

La implementación de esta regla tiene como objetivo principal optimizar el espacio dentro de las unidades y crear un ambiente más respetuoso entre los usuarios. Las autoridades destacan que bajar la mochila o depositarla en los espacios designados contribuye a evitar atascos y situaciones incómodas durante las horas de mayor afluencia.

El Metrobús CDMX enfatiza que la diferencia entre acatar o ignorar esta disposición puede traducirse en experiencias de viaje completamente distintas. Mientras que llevar la mochila en los hombros dificulta la movilidad y genera incomodidad en espacios reducidos, colocarla en los canastos internos facilita la convivencia y promueve mayor seguridad para todos los ocupantes.

Esta práctica ya es habitual en diversos sistemas de transporte alrededor del mundo, donde el respeto por el espacio colectivo se considera fundamental para el buen funcionamiento del servicio público.

Colocar mochilas y bolsas en los espacios internos designados es una práctica habitual en sistemas de transporte de otras ciudades del mundo. Fuente: archivo

Una campaña sin sanciones: ¿funcionará el cambio cultural?

Aunque la nueva norma representa un cambio significativo en los hábitos de los usuarios, las autoridades del Metrobús CDMX aclararon que no contempla sanciones económicas ni disciplinarias para quienes no la cumplan . En lugar de imponer multas, la estrategia se basa en la concientización y en generar un cambio voluntario en la población.

La medida se enmarca dentro de una serie de acciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios y consolidar una cultura de respeto en el transporte público capitalino. Se espera que, con el tiempo, los pasajeros adopten esta práctica de manera natural, reconociendo los beneficios que aporta tanto a nivel individual como colectivo.