Grupo Carso, conglomerado de Carlos Slim, subía en las primeras operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) luego de reportar menores utilidades y una contracción en los ingresos al cierre de 2025. Las acciones de la emisora subían 0.89% a 121.89 pesos por unidad (Ciudad de México 9:35 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. La mañana del martes (febrero 10) Grupo Carso dio a conocer una contracción de 3.2% en los ingresos a MXN $191,621 millones; mientras que la utilidad neta mostró un desplome de 44.5% a MXN $8,026 millones en el acumulado de 2025, de acuerdo con el reporte financiero. La rentabilidad -medida a través del flujo operativo (EBITDA)- de la compañía también descendió 14.8% a 25,833 millones de pesos. Al detalle, el EBITDA se vio afectado por una contracción de 159% de Zamajal, -147.6% de Cicsa, -12.9% de Condumex y una caída de 11% de Grupo Sanborns, de acuerdo con el reporte financiero. “La rentabilidad se vio afectada por la implementación de plataformas tecnológicas en la división comercial y por presiones inflacionarias en sueldos y gastos”, explicaron analistas de GBM en una nota para clientes. Las cifras publicadas se ubicaron por debajo de las expectativas de los estrategas de GBM. “La empresa continúa presentando cifras débiles, derivado de comparativos difíciles en CICSA por la conclusión de proyectos de infraestructura y la etapa temprana en la que se encuentran los proyectos de la actual administración”, mencionaron.