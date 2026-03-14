La vida nocturna de la Ciudad de México está bajo una nueva ronda de verificaciones. El Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, informó que continuará con revisiones directas en establecimientos catalogados como de impacto zonal, como bares, antros y centros nocturnos. En el comunicado del INVEA, advirtieron que los negocios que no puedan presentar la documentación requerida durante las inspecciones podrán ser suspendidos o clausurados de forma inmediata, como parte de los operativos para garantizar seguridad y legalidad en estos espacios. El INVEA recordó que los establecimientos deben contar con documentos clave para poder operar legalmente. Entre ellos están el aviso de apertura, aviso de funcionamiento y el Certificado Único de Uso de Suelo, ya sea por zonificación, derechos adquiridos o reconocimiento de actividades. También deben tener programa de Protección Civil vigente, licencia ambiental o manifestación ambiental única, así como un documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble. “Recuerda tener a la mano la documentación en original o copia certificada”, señaló el organismo al detallar los requisitos que deben presentar los negocios durante las inspecciones. El instituto explicó que los operativos se realizan directamente en los establecimientos para comprobar que las condiciones de seguridad y la documentación estén en regla, especialmente en sitios con alta afluencia de personas. De acuerdo con el INVEA, estas revisiones buscan evitar riesgos para clientes y trabajadores. “La vida nocturna de la CDMX es única, pero para que sea segura, verificamos que los establecimientos de impacto zonal cumplan con toda su documentación”, indicó la dependencia al hacer un llamado a los propietarios a mantener los papeles disponibles en el local.