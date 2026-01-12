El nuevo documento comenzó a tramitarse en distintas ciudades del país y marca un cambio importante en la forma de acreditar la identidad en México.

En enero de 2026 el Gobierno federal la implementación de la CURP biométrica, un nuevo documento de identidad que incorpora datos como huellas dactilares, fotografía y escaneo de iris . El trámite ya puede realizarse en módulos habilitados en distintas ciudades del país, como parte de una etapa de transición previa a su aplicación obligatoria.

Aunque el procedimiento es gratuito y presencial, existen detalles clave sobre ubicaciones, pasos y requisitos que no siempre están claros y que pueden marcar la diferencia al momento de acudir a los módulos oficiales. Checa todos los detalles a continuación.

Módulos abiertos en enero: dónde tramitar la CURP biométrica en 2026

Desde enero de 2026 varios estados ya cuentan con puntos habilitados para tramitar la CURP biométrica de forma presencial, marcando el inicio de una fase de transición antes de su exigencia obligatoria.

El nuevo documento comenzó a tramitarse en distintas ciudades del país y marca un cambio importante en la forma de acreditar la identidad en México.

Entre las ciudades en las que se abrieron módulos están Ciudad de México, donde el RENAPO y varias oficialías del Registro Civil están recibiendo a solicitantes, así como Monterrey, Guadalajara y Puebla, que también cuentan con sedes para capturar datos biométricos.

Las autoridades aseguran que, de manera progresiva, las 32 entidades del país contarán con módulos activos y disponibles, por lo que quienes deseen adelantar el trámite pueden ubicar el punto más cercano para ser atendidos.

Es importante acudir a módulos oficiales, ya que solo en estas sedes se validan y resguardan los datos biométricos directamente en la base federal.

Cómo tramitar la CURP Biométrica correctamente: paso a paso

Acudir a un módulo oficial del Registro Civil o del RENAPO con la documentación requerida. Presentar la CURP tradicional y los documentos oficiales para la verificación de identidad. Registrar los datos personales solicitados por el personal del módulo. Tomarse la fotografía frontal en el lugar. Realizar la captura de huellas dactilares. Completar el escaneo del iris como parte del registro biométrico. Recibir el acuse o comprobante que confirma que el trámite fue realizado con éxito.

CURP biométrica 2026: requisitos y documentos necesarios para tramitarla