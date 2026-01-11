La Embajada de Estados Unidos lo hizo oficial: los extranjeros que se queden más tiempo del debido sufrirán la revocación de su visa.

El organismo diplomático con sede en Ciudad de México (CDMX) reveló cuáles son los motivos por los que el Gobierno norteamericano puede proceder con la cancelación del documento que permite la estadía legal y temporal en el territorio.

El Gobierno de Estados Unidos cancela visas: será para estos extranjeros

En función del comunicado que emitió el Gobierno de los Estados Unidos a través de la cuenta oficial en redes sociales de la Embajada, aquellos extranjeros que permanecen en el país por un plazo mayor al autorizado, o cometan algún tipo de fraude, podrían percibir una serie de graves consecuencias, tales como:

Cabe recordar que todos los solicitantes de visa deben atravesar por una revisión de seguridad exhaustiva, y que el monitoreo continúa después de que la visa es emitida. Esto implica que a pesar de haberla recibido, si la utilizan de manera incorrecta pueden sufrir su cancelación.

⚠️ Permanecer en EE.UU. más allá del tiempo autorizado o cometer fraude tiene consecuencias graves



Si te quedas en EE.UU. más tiempo del permitido o violas las condiciones de tu visa, podrías enfrentar:

🚫 Una prohibición permanente de… pic.twitter.com/It5xfRvJCa — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 6, 2026

Otras sanciones a extranjeros que incumplan la ley migratoria

El foco del Gobierno de EE.UU. se encuentra posicionado, entre un gran número de casos, sobre los extranjeros que residen en el territorio de manera ilegal; es decir, sin los documentos o papeles que lo habiliten.

Particularmente para quienes ya hayan sido deportados y busquen reingresar al país incumpliendo con las leyes vigentes podrían sufrir una pena de hasta 2 años de cárcel.

Por esta razón, se aconseja a los extranjeros que no cuentan con los papeles necesarios para vivir en suelo estadounidense seguir una estrategia de autodeportación con la aplicación CBP Home, que les permitirá obtener distintos beneficios a futuro.

¿Cómo iniciar el proceso de autodeportación?