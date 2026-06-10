El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este miércoles, 10 de junio de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 06.17 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 58 km al noroeste de Cintalapa, con una profundidad de 138.6 kilómetros, latitud de 16.957° y una longitud de -94.188°.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades locales informan que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y agárrate” y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Se pide no usar elevadores y resguardarse bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales.

Tras el movimiento, se exhorta a cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas y reunirse en puntos de encuentro. Se recomienda seguir canales oficiales, llevar un kit básico y ayudar a personas vulnerables, evitando rumores.